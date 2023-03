Sim Only versus telefoon met abonnement – wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op maart 21, 2023 by Redactie

Bijna iedereen gebruikt een mobiele telefoon. Ons leven is nu fundamenteel verbonden met onze apparaten. Heb je er tussen al die schermtijd wel eens bij stilgestaan of je geld zou kunnen besparen op je huidige abonnement? Dit is het moment om uit te zoeken of je wilt kiezen voor een telefoon met abonnement of alleen voor een simkaart. Een abonnement met telefoon en sim only abonnementen bieden verschillende voordelen voor verschillende mensen, dus afhankelijk van jouw omstandigheden kun je de voorkeur geven aan de ene boven de andere. Maar welke soort past bij jou? En wat zijn eigenlijk de verschillen? We leggen het hier uit.

Wat is een telefoon met abonnement?

Wanneer je kiest voor een telefoon met abonnement, teken je over het algemeen een contract voor 12 of 24 maanden. Gedurende deze tijd ben je verplicht om elke maand een vast bedrag te betalen totdat het contract is afgelopen. Deze vergoeding verschilt afhankelijk van welke opties je kiest bij je abonnement. Je kunt kiezen welke internetbundel, welke sms/bellen bundel en een telefoon. De telefoon die bij het contract wordt geleverd, is meestal het duurste onderdeel van het abonnement.

Aangezien de nieuwste smartphones boven de € 1.000 kunnen kosten, maken mobiele providers ze betaalbaarder door telefoons in hun prijs op te nemen, zodat je de kosten over 1-2 jaar kunt spreiden. Dit zorgt er zeker voor dat het kopen van een gloednieuwe smartphone betaalbaarder aanvoelt dan het kopen ervan.

De Samsung Galaxy S22, is bijvoorbeeld te koop voor vanaf ongeveer € 800. Maar met een abonnement kun je deze eersteklas handset krijgen voor ongeveer € 35 per maand. En als je een telefoon kiest die goedkoper is dan de Samsung Galaxy S22, betaal je nog minder per maand. De iPhone SE uit 2022 is een relatief koopje met een verkoopprijs van rond de € 500. Maar voor de meesten van ons is dat natuurlijk nog steeds een aanzienlijk bedrag. Met een abonnement kun je de iPhone SE krijgen voor slechts € 26 per maand. En andere merken soms al vanaf € 17 per maand.

Een telefoon met abonnement heeft ook andere voordelen. Als je bijvoorbeeld op een adres woont waar je vast internet thuis hebt van de provider die je kiest, wordt je data verdubbeld.

Maar als je je aanmeldt voor een jaarlijks of tweejaarlijks abonnement, moet je een kredietcontrole ondergaan, wat misschien niet voor iedereen geschikt is. Ook, ondanks het uitspreiden van de kosten van een dure telefoon, kan een telefoon met abonnement nog steeds meer kosten dan sommigen willen betalen.

Misschien werkt je oude toestel nog goed en heb je geen nieuwe telefoon nodig. Dat leidt ons naar je andere optie: sim only…

Wat is een sim only abonnement?

Een sim only abonnement doet wat het zegt: je krijgt een simkaart met abonnement maar zonder telefoon. Het is dus perfect als je al een telefoon hebt die je graag gebruikt, en die nog niet aan vernieuwing toe is. Aangezien je de kosten van een telefoon niet maandelijks hoeft te betalen, kun je een sim only abonnement krijgen voor veel minder dan een telefoon met abonnement.

Je kunt meestal kiezen voor een abonnement voor 12 of 24 maanden, en zelfs voor 1 maand. En bij sommige providers is er meestal geen diepgaande kredietcontrole nodig, waardoor sim only een goede optie is om snel een fatsoenlijk abonnement te bemachtigen zonder de kans afgewezen te worden.

En als je uiteindelijk toch een nieuwe telefoon wil, kun je met een sim only abonnement de telefoon van je voorkeur kiezen, zonder dat de kosten van het abonnement jouw keuze weerspiegelen.

Last but not least is een sim only abonnement milieuvriendelijker – als je je oude telefoon houdt, betekent dit mogelijk dat er minder elektronisch afval op de vuilnisbelt terechtkomt.