Niets zo knus als een dampende kom soep op een gure winterdag. Extra fijn: het is ook een ideale manier om restjes te verwerken. Van een paar verdwaalde wortels en de snijrestjes van broccoli tot zelfs overrijpe bananen. Overschotjes tot soep verwerken is niet alleen slim maar ook verrassend lekker. Laat je inspireren door deze simpele soeprecepten met restjes die zijn aangeleverd door Too Good To Go.



RECEPTEN

BANANEN-KERRIESOEP

Dit soepje met de tropische smaken van banaan en kokos brengt je meteen naar warmere oorden. Gebruik het om bananen in te verwerken die al wat overrijp zijn. Hoe rijper de banaan, hoe zoeter de soep.



Bereiding: 25 minuten

Kooktijd: 7 minuten

2 porties

Ingrediënten:

1 ui

1 teen knoflook

3 cm gemberwortel

2 overrijpe bananen

200 ml groentebouillon

200 ml kokosmelk

1 tot 2 koffielepels kerriepoeder

zout en peper

Chilivlokken naar smaak

Olie

Pinda’s

Enkele takjes verse koriander

Bereiding:

Snipper de uien, de knoflook en de gember.

Verwarm een scheut olie in een grote kookpan op een middelhoog vuur. Stoof de uien, knoflook en gember 3 tot 5 minuten met het kerriepoeder onder voortdurend roeren.

Snijd de banaan in plakjes en doe ze in de kookpan. Laat de plakjes goudbruin karameliseren, maar blijf roeren zodat ze niet aanbakken.

Giet er de groentebouillon en de kokosmelk bij. Breng aan de kook en laat 10 minuten sudderen. Haal de soep van het vuur en mix glad met een staafmixer.

Kruid naar smaak met zout, peper en chilivlokken.

Rooster de pinda’s zonder boter in een pan met antiaanbaklaag. Pluk de blaadjes van de koriander.

Werk de soep af met geroosterde pinda’s en koriander.

TIPS

Je kunt dit recept gemakkelijk verdubbelen en een volledig blik kokosmelk van 400 ml gebruiken. Heb je toch kokosmelk over? Vries de rest in om later in een ander gerecht te gebruiken. Kokosmelk blijft 2 tot 3 maanden goed in de diepvriezer.

Gooi koriandersteeltjes niet weg, maar gebruik ze in een kruidentuiltje in een bouillon of voor een frisse pesto. Je kunt ze ook invriezen voor later gebruik.

WORTELSOEP MET PESTO VAN BLADEREN

Gooi de bladeren van de bos wortelen niet weg maar gebruik het om een lekkere pesto te bereiden die je serveert bij de soep.



Bereiding: 15 minuten

Kooktijd: 20 minuten

4 porties

Ingrediënten:

Voor de soep:

1 ui

1 teen knoflook

1 bos wortelen

1 aardappel

1,5 l groentebouillon

1 blaadje laurier

3 takjes tijm

Boter

Peper en zout



Voor de pesto:

Het loof van de bussel wortelen

1 teen knoflook

50 g parmezaan

50 g pijnboompitten

1 dl olijfolie

Peper en zout

Stokbrood

Bereiding:

Snipper de ui en de knoflook voor de soep. Stoof ze in een klontje boter.

Schrob de wortelen schoon. Jonge wortelen hoef je niet te schillen. Snijd ze in stukjes. Schil de aardappel en snijd hem in blokjes.

Doe de wortel en aardappel in de kookpan en laat even mee stoven.

Giet er de bouillon bij. Breng aan de kook en laat 20 tot 30 minuten op een zacht vuur sudderen.

Bind de laurier en de tijm samen. Leg het kruidenbosje in de soep.

Spoel de bladeren van de wortelen onder koud water en hak wat fijner.

Doe de bladeren in de blender met de knoflook, de in stukjes gesneden parmezaan en de pijnboompitten. Mix grof.

Giet er de olie bij en mix tot een niet te gladde pesto. Breng op smaak met peper en zout.

Haal het kruidenbosje uit de soep. Mix de soep met de staafmixer glad.

Snijd het stokbrood in sneetjes. Rooster het eventueel kort in de oven.

Serveer de soep met het stokbrood en de pesto.

BROCCOLISOEP

Voor deze soep gebruik je de steel en de andere afsnijdsels van broccoli. Door er aan het einde wat spinazie door te mixen, blijft de soep fris groen.



Bereiding: 5 minuten

Kooktijd: 20 minuten

4 porties

Ingrediënten:

1 ui

1 teen knoflook

De steel en afsnijdsels van 1 broccoli

1 l groentebouillon

2 blokjes diepvriesspinazie (verse spinazie mag ook)

Boter

Peper en zout

Bereiding:

Snipper de ui en de knoflook.

Smelt de boter en fruit de ui. Doe er de knoflook bij.

Snijd de broccoli in kleinere blokjes en doe ze bij de ui. Laat even mee stoven. Giet er de bouillon bij en breng aan de kook. Laat ongeveer 20 minuten sudderen op een zacht vuur.

Doe er de laatste 3 minuten de spinazie bij.

Mix de soep met een staafmixer en breng op smaak met peper en zout.

TIPS:

Meestal gebruik je alleen de roosjes van de broccoli. Gooi de steel en de afsnijdsels niet weg, maar snijd ze in blokjes en bewaar ze in de diepvriezer voor een snelle soep.

Heb je nog een restje roomkaas of roomkaas met kruiden staan? Mix het door de soep.