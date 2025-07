Simpele zomersnacks met watermeloen

Laatst geüpdatet op juli 2, 2025 by Redactie

Van luie dagen bij het zwembad tot roadtrips in het weekend en alles daartussenin, de zomer zit boordevol avonturen. Om je energie op peil te houden voor al die activiteiten in warm weer, moet je zoete, heerlijke snacks op het gezinsmenu hebben staan. Zorg ervoor dat de veelzijdige, smaakvolle watermeloen altijd op je boodschappenlijstje staat, zodat je ervan kunt genieten bij het ontbijt, de lunch, als tussendoortje, als dessert, als drankje en meer. Het past gemakkelijk in je dagelijkse routines voor ochtendsmoothies en tussendoortjes, of in gerechten die je van tevoren kunt maken en kunt serveren als de honger toeslaat.



Je koelt snel af op warme zomerdagen met watermeloenijsjes, een eenvoudige, kindvriendelijke favoriet gemaakt met watermeloen en stukjes vers fruit. Deze bevroren lekkernijen zitten boordevol smaak en maken snacktijd een fluitje van een cent, terwijl ze tegelijkertijd je trek stillen, je vochtbalans verhogen en je gezondheid ondersteunen in plaats van zoetigheden met toegevoegde suiker.



Voor een lichte middaghap, probeer deze watermeloensalade met feta en munt, die een zoete zomersmaak biedt zonder gedoe. Door feta en munt te combineren met al jaren favoriete ingrediënten, is het niet voor niets een klassieker, met heerlijke watermeloen die extra voedingswaarde toevoegt.



Natuurlijk is watermeloen, als een onmisbaar keukenproduct om het hele jaar door bij de hand te hebben, ook perfect om zo van te genieten, thuis of onderweg. Of het nu in blokjes, plakjes, balletjes of gemixt is, je kunt het in een pot doen voor een gezonde, hydraterende snack.

Watermeloen snijden

Watermeloen in handige stukjes snijden is snel en gemakkelijk, zodat je het thuis kunt eten of in een meeneembakje kunt doen voor op kantoor, het strand of de voetbaltraining. Snijd een rasterpatroon in het fruit en de blokjes vallen eruit, klaar om te eten. Vergeet niet de schil van de watermeloen te wassen en te drogen voordat je het snijdt.



Snijd de hele watermeloen in de lengte in kwarten. Leg elk kwart op de schil met de binnenkant naar boven.

Plaats het mes ongeveer 1,9 cm onder de top van het partje. Houd het mes parallel aan de andere kant van de vrucht en begin aan de rand van de schil, snijd een horizontale lijn dwars over de vrucht tot aan de schil.

Plaats het mes ongeveer 1,9 cm lager en maak dezelfde snede. Herhaal. Draai de vrucht om en maak dezelfde horizontale sneden. Maak vanaf het uiteinde van de schil verticale inkepingen recht door de schil, met een tussenruimte van 2 cm.

Verwijder de blokjes en serveer of bewaar ze in een luchtdichte verpakking in de koelkast.

Watermeloenijsjes

Ingrediënten

1 watermeloen

Stukjes vers fruit (zoals druiven, aardbeien of kiwi)

Bereiding

Pureer de watermeloen en giet in ijsvormpjes.

Doe er stukjes vers fruit in, doe de dopjes erin en zet in de vriezer.

Serveer bevroren.

Watermeloensalade met feta en munt

Ingrediënten

1/4 kopje citroenvinaigrette

4 kopjes watermeloen in blokjes

1/2 komkommer, in halve maantjes van 0,6 cm gesneden

1/2 kleine rode ui, in dunne plakjes gesneden

1/4 kopje verkruimelde feta

2 eetlepels verse munt, grofgehakt

Bereiding

Besprenkel de bodem van een grote weckpot met de vinaigrette. Bedek met watermeloen, komkommer, rode ui, feta en munt.



Dek goed af met het deksel en schud goed om te mengen. Bewaar gekoeld tot serveren.



Vervanging: Gebruik Griekse dressing in plaats van citroenvinaigrette.