Simple Minds met Global Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op september 11, 2023 by Redactie

De Schotse band Simple Minds kom op zaterdag 6 april naar Ziggo Dome Amsterdam. De kaartverkoop voor dit concert start op vrijdag 15 september om 10:00 uur via Ticketmaster. Na het grote succes van de zeer goed ontvangen 40 Years Of Hits Tour in 2022 kondigt Simple Minds vandaag Europese etappe aan van hun Global Tour.



In het afgelopen decennium heeft Simple Minds voor honderdduizenden mensen over de hele wereld gespeeld, inclusief hun grootste Amerikaanse tournee tot nu toe in 2018. De vraag om de band bekende hits te zien spelen, waaronder ‘Promised You a Miracle’, ‘Glittering Prize’, ‘Someone Somewhere in Summertime’, ‘Waterfront’, ‘Alive and Kicking’, ‘Sanctify Yourself’ en ‘Don’t You Forget About Me’, is jaar na jaar gegroeid, waarbij de band consistent wordt genoemd als een van de beste live acts van hun generatie.



Met meer dan 60 miljoen verkochte albums en wereldwijde nummer één hits zijn Simple Minds niet alleen een must-see live act geworden, ze hebben ook de magie nieuw leven ingeblazen die hen in hun beginjaren tot een vitale artistieke kracht maakte en een significante invloed uitoefende op talloze jongere artiesten. Hun meest recente en geprezen album ‘Direction of the Heart’ bereikte nummer 4 in de Britse albumlijst en de top 10 notering in meerdere landen.



Zoals eerder aangekondigd, zullen Simple Minds in januari en februari het Summer Concert Tour in Nieuw-Zeeland en de Red Hot Summer Tour in Australië headlinen, gevolgd door een negendaagse arenatournee in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in maart.



Meer shows in de rest van de wereld zullen binnenkort worden aangekondigd. Gedurende de hele Global Tour 2024 verwacht Simple Minds voor meer dan een miljoen mensen wereldwijd te spelen.



“Concerten zijn het levensbloed van Simple Minds, het is waar we, en ons publiek, tot leven komen en energie krijgen van muziek. Vier decennia nadat we voor het eerst begonnen zijn, zal deze wereldtournee aantonen dat Simple Minds nog steeds ‘alive and kicking’ zijn!” – Jim Kerr

Radio 10 presents: Simple Minds – Global Tour

Met special guest: Del Amitri

Zaterdag 6 april, Ziggo Dome, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €44,80 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 15 september om 10.00 uur