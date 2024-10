Simply Red kondigt speciale 40-jarig jubileum tour aan

Laatst geüpdatet op oktober 7, 2024 by Redactie

Op vrijdag 14 november 2025 geeft de iconische soul- en popband Simply Red een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert staat in het teken van hun 40-jarig jubileum. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 11 oktober om 10.00 uur via ticketmaster.nl.

“Simply Red are turning 40! We’re looking forward to marking this special milestone with you all in 2025 on our tour” zegt Mick Hucknall over de aankomende tour.“ Fans can expect to hear all their favourite Simply Red tracks from 1985 to the present, and enjoy a memorable night celebrating the incredible journey that we’ve been on together over the past four decades.”



Weinig bands hebben het succes en de decennialange muzikale carrière zoals Simply Red. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums wereldwijd, vijf UK #1 albums, 1,8 miljard streams op verschillende streamingplatforms wereldwijd en meer dan 1 miljoen YouTube abonnees, blijft Simply Red een van de succesvolste en meest geliefde bands uit het Verenigd Koninkrijk. Hun klassieker “Stars” uit 1991 was het bestverkochte album gedurende twee jaar op rij in Groot-Brittannië en Europa, en alle 13 studioalbums van Simply Red, inclusief hun nieuwste release “Time”, zijn in het Verenigd Koninkrijk in de Top 10 terechtgekomen.



Simply Red werd in 1985 in het arbeidersklasse Manchester opgericht door Mick Hucknall en was al gelijk succesvol met de eerste single “Money’s Too Tight To Mention” en het voor een Brit Award genomineerde album “Picture Book” (de eerste van 13 nominaties en 3 Brit Awards). Dit werd gevolgd door een decennium van supersterrendom en wereldwijde hits.

Ook nu blijft Simply Red uitverkochte tours over de hele wereld verzorgen. Hun liveshows staan bekend om hun uitzonderlijke kwaliteit, met leadzanger Mick Hucknall die al heel lang een van de grootste vocalisten van de hedendaagse muziek is.



Om deze indrukwekkende mijlpaal van 40 jaar te vieren, gaat Simply Red in 2025 weer op tournee. Tijdens deze tour vertellen ze het muzikale verhaal van Simply Red tot nu toe – van “Picture Book” tot “Time”, en alles daartussenin.

October 2025

Tue 14th – Norway, Oslo, Unity Arena

Wed 15th – Denmark, Copenhagen, Royal Arena

Fri 17th – Germany, Hamburg, Barclays Arena

Sat 18th – Germany, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Sun 19th – Germany, Berlin, Uber Arena

Tue 21st – Germany, Munich, Olympiahalle

Wed 22nd – Germany, Nuremberg, Arena Nürnberger Versicherung

Fri 24th – Switzerland, Zurich, Hallenstadion

Sat 25th – Germany, Mannheim, SAP Arena

Sun 26th – Germany, Stuttgart, Schleyer-Halle

Tue 28th – Germany, Oberhausen, Rudolf Weber Arena

Wed 29th – Germany, Hannover, ZAG Arena

Fri 31st – Germany, Cologne, Lanxess Arena

November 2025

Sat 1st – Germany, Frankfurt, Festhalle

Tue 4th – Poland, Krakow, Tauron Arena

Wed 5th – Austria, Vienna, Wiener Stadthalle

Fri 7th – Italy, Padova, Kioene Arena

Sat 8th – Italy, Milan, Unipol Forum

Wed 12th – Belgium, Antwerp, Sportpaleis

Fri 14th – Netherlands, Amsterdam, Ziggo

Tue 18th – France, Lille, Zénith

Wed 19th – France, Paris, Accor Arena

Thu 20th – France, Nantes, Zénith Métropole

Vrijdag 14 november 2025 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €66,08 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 11 oktober om 10:00 uur bij ticketmaster.nl.



Klanten van VodafoneZiggo kunnen voor de start van de reguliere kaartverkoop al kaarten kopen in de speciale presale van woensdag 9 oktober 10.00 uur tot donderdag 10 oktober 10.00 uur.