Single die aan zichzelf gewerkt heeft aantrekkelijker

mei 22, 2023

Je moet eerst van jezelf houden voor je van een ander kan houden. Het wordt vaak gezegd, maar is het ook echt zo? Uit onderzoek van 50+ datingservice Ourtime blijkt in ieder geval dat de 50+er het aantrekkelijk vindt als een partner aan zichzelf heeft gewerkt (76%). Ruim een kwart (26%) heeft het afgelopen jaar ook daadwerkelijk aan de mentale gezondheid gewerkt om klaar te zijn voor een nieuwe liefde.

Zelfvertrouwen komt met de jaren

De liefde blijft een belangrijk thema voor de 50-plussers. 58% heeft als doel iemand te vinden om de rest van het leven mee te delen. Maar met de jaren komt er ook meer rust. Er is meer zelfvertrouwen waardoor de single 50 plusser niet meer de behoefte voelt zich beter voor te doen dan hij/zij is (53%). Daarnaast geven we ten opzichte van 10 jaar geleden makkelijker onze fouten toe (65%). Hoewel we minder snel een oordeel over een ander vellen (58%). Het uiterlijk blijft belangrijk voor een overgrote groep, slechts de helft vindt het innerlijk belangrijker dan het uiterlijk (49%).

(Sportieve) doelen

Uiterlijk en innerlijk moeten dus in balans zijn, zowel bij het vinden van een partner als voor het eigen geluk. Naast het werken aan mentale gezondheid en het minder hard oordelen, is sport belangrijk voor de 50+ single. 54% vindt het belangrijk dat hun toekomstige partner een sportieve hobby heeft, 11% vindt het zelfs belangrijk dat dezelfde sport wordt beoefend. Ook voor onszelf leggen we de lat hoog, 15% heeft nog grote sportieve doelen, maar niet getreurd als je deze niet hebt. Bovenaan de wensenlijst staat namelijk graag meer zien van de wereld met een nieuwe partner (74%). En dat kan natuurlijk iedereen.