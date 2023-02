Single op Valentijnsdag? Ruim 40 procent van de Nederlandse singles vindt het ongemakkelijk

Laatst geüpdatet op februari 10, 2023 by Redactie

Valentijnsdag staat voor de deur: een feestelijke dag om de liefde te vieren. Echter, voor mensen die geen gelukkige relatie hebben kan het ook een confronterende dag zijn. Ruim 40 procent van de Nederlanders vindt het namelijk ongemakkelijk om single te zijn op Valentijnsdag. Dat blijkt uit onderzoek van mobiliteitsplatform Bolt en datingapp Inner Circle onder 1.000 gebruikers van de app. Samen met Bolt wil de datingapp nu singles stimuleren zichzelf mee te nemen op date.

Single zijn gaat niet over rozen

Singles hebben het namelijk best zwaar tijdens de dag van de liefde. Het onderzoek wijst uit dat bijna een kwart van de ondervraagden maatschappelijke druk ondervindt vanwege hun relatiestatus. Zo voelt 26 procent van de singles zich eenzaam en ervaart ruim een op de acht zelfs meer druk om een partner te vinden.

Neem jezelf op date

Het is niet allemaal kommer en kwel, want 15 procent van de Nederlanders vindt het hebben van een partner overbodig. Zij zien Valentijnsdag vooral als een moment om zelfliefde te vieren. Nog meer singles (17%) hebben zelfs het voornemen om zichzelf mee te nemen op date. Waarom zou je jezelf niet wat extra liefde geven? Twee op de vijf ziet het als selfcare om met de taxi naar hun bestemming te gaan. Daarom geeft Bolt gebruikers van haar eigen app én de Inner Circle-app op Valentijnsdag 14 procent korting als zij zichzelf mee uit nemen.



Deelnemers van de actie maken bovendien kans op een ‘zelfliefde’-pakket ter waarde van €300. Gebruikers van Inner Circle krijgen daarbij nog eens 50 procent korting op hun eerste taxirit in februari. De datingapp wil met deze samenwerking singles aanmoedigen op Valentijnsdag een moment voor zichzelf te nemen, om zo hun datingreis op een nog optimistischere manier voort te zetten.

Bolt en Inner Circle hebben de Nederlandse singles het hemd van het lijf gevraagd over hun plannen en opvattingen rond Valentijnsdag. Dit zijn nog een aantal andere interessante uitkomsten:



Van de ondervraagden viert 1 op de 5 Valentijnsdag met vrienden of familie

Bijna een kwart ziet de dag als een moment om alle vormen van liefde te vieren

Zoals echte Nederlanders betreft gaat 32 procent het liefst op de fiets naar hun date