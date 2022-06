Single zijn of een relatie hebben: wat is beter?

Als je niet zeker weet of het starten van een nieuwe relatie is wat je nodig hebt, lees dan verder. Aangezien er zeker niets mis is met het feit dat je als single van het leven geniet, moeten ook de voordelen van een relatie hebben met iemand worden besproken. Als je de dingen die we hier schrijven met elkaar vergelijkt en je persoonlijke lijst met voor- en nadelen maakt, zal de uiteindelijke beslissing duidelijk zijn. Je hoeft alleen maar goed na te denken en voor jezelf te beslissen.

Vrijheid

Stel je de vrijheid voor die je als single kunt genieten. Enerzijds heb je ’s ochtends nooit stress (kwestie van tijd in de badkamer en ontbijt). In een relatie is dat vaak anders, zoals je waarschijnlijk wel weet. Je kunt ook gaan feesten wanneer je maar wilt – en je kunt flirten als je daar zin in hebt. Maar aan de andere kant blijft je huis leeg. En dat vinden sommige mensen niet leuk.

Lees ook: Zo geniet je van single zijn en van je eigen gezelschap

Financiële vragen

Als single kun je zelf beslissen wat je met het geld dat je verdient doet, zonder dat je het aan iemand anders hoeft te vragen. Als je wilt, koop je dure kleding voor jezelf of breng je vakanties door in dure hotels. In een relatie zijn de dingen heel anders. Als je samen woont of getrouwd bent, moet je bijvoorbeeld financiële plannen maken, in de meeste gevallen voor het gedeelde budget.

Slapen

Als je je nachten alleen doorbrengt als single, is er nog een ander voordeel. Je hebt veel ruimte in bed voor jezelf. Ook hier rijst de vraag van single of relatie als het gaat om het oplossen van slaapproblemen. Er kunnen problemen zijn in een relatie omdat je niet kunt slapen als de partner snurkt. Als single zijn de dingen anders. Maar is het tegelijkertijd niet geweldig om wakker te worden naast een persoon van wie je houdt? Om ’s ochtends te knuffelen of zelfs seks te hebben?

Eten

Als je single bent, zal niemand je favoriete cake eten of je beste wijn op drinken. Je kunt over het algemeen eten en koken wat je wilt. Toch biedt het hebben van een relatie andere voordelen. Kom je bijvoorbeeld uitgeput thuis na een lange werkdag, dan staat er misschien wel een warm diner voor je klaar.

Chaos of netheid?

Als je een opgeruimd persoon bent, zul je het gemakkelijker vinden om als single een nette omgeving in huis te behouden. Sterker nog, wanneer een partner absoluut chaotisch is (noch opruimen of schoonmaken), lijkt het hebben van een relatie des te moeilijker. Als je een hekel hebt aan chaos, kan het er echter anders uitzien. Ook hier is natuurlijk de doorslaggevende factor wat jullie twee het liefste hebben. Zorg ervoor dat jij en je geliefde van dezelfde dingen genieten.

Lees ook: 8 voordelen van het getrouwd zijn

Seks

Natuurlijk kun je als single seks hebben – we zeggen niet dat het onmogelijk is. Maar dit gaat vooral over one-night stands. Fysieke nabijheid is te vinden in bars, feesten en op het internet. Toch is het niet altijd zo goed als het zou moeten zijn. Als je meer een persoon bent die de voorkeur geeft aan monogamie, zal een relatie beter aan je behoeften voldoen. Als je er geen probleem mee hebt om van tijd tot tijd nieuwe dingen en standjes uit te proberen, blijft seks ook spannend en avontuurlijk.