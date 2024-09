Singles hechten veel waarde aan zelfzorg en vriendschap als voorbereiding op een date

Laatst geüpdatet op september 19, 2024 by Redactie

Uit recent onderzoek van datingservice Lexa blijkt dat singles zich goed voorbereiden op dates door niet alleen aandacht te besteden aan zelfzorg, maar ook door steun te zoeken bij vrienden. Singles vinden het belangrijk om gevoelens te delen met hun vrienden, wat helpt om nervositeit te verminderen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit benadrukt hoe belangrijk zelfzorg en vriendschap zijn voor een succesvolle date-ervaring.

Hoewel we ons kunnen voorstellen dat vrouwen uit het Gooi zich voor een date in de nieuwste designer outfit hullen, blijkt uit ons onderzoek dat slechts 9,1%* van de Nederlandse singles ervoor kiest om nieuwe kleren aan te schaffen voor een date. In plaats daarvan richt bijna 9 op de 10 singles zich op zelfzorg (89,8%*). Misschien geen nieuwe outfit voor elke date, maar voor de première van Gooische Vrouwen kun je jezelf toch lekker in het nieuw steken!



In lijn met deze focus op zelfzorg biedt Lexa, samen met Talpa en Videoland, een unieke kans om een exclusieve première avond te beleven. Een nieuw seizoen van de populaire serie “Gooische Vrouwen” staat voor de deur, en enkele gelukkige singles krijgen de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de première!

Maak kans op Exclusieve Première Ervaring

Als onderdeel van deze feestelijkheden nodigt Lexa jou uit om de première van het nieuwe seizoen van “Gooische Vrouwen” bij te wonen. De exclusieve première vindt plaats op dinsdag 22 oktober in het DeLaMar in Amsterdam. Wil jij deze glamoureuze avond meemaken? Doe mee aan de winactie en maak kans op:



1×2 tickets voor de exclusieve première van “Gooische Vrouwen”

2×6-maanden Lexa-lidmaatschappen



Let op: Deelname aan deze competitie is alleen voor volwassenen.

De wedstrijd wordt op verschillende kanalen georganiseerd:

LINDA. magazine voor meer informatie (in de winkel en online vanaf 18 september)

SBS6 & Radio 538: Bezoek vanaf 1 oktober de actiepagina op www.sbs6.nl/acties voor deelname.

Het onderzoek van Lexa onderstreept hoe belangrijk zelfzorg en vriendschap zijn bij het daten. Laat deze kans niet voorbijgaan om samen met Lexa een avond vol glamour en plezier te beleven!



‘Gooische Vrouwen’ wordt geregisseerd door Will Koopman en geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama. De serie is vanaf zondag 27 oktober wekelijks te zien bij Videoland (met op de eerste dag twee afleveringen) en vanaf zondag 10 november iedere week op SBS6 om 20.30 uur.