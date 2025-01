Singles verschillen in persoonlijkheidskenmerken en levenstevredenheid vergeleken met mensen met een partner

Laatst geüpdatet op januari 10, 2025 by Redactie

Hoewel getrouwd zijn of een langdurige relatie hebben vaak als de norm wordt gezien, blijven meer mensen hun hele leven single. Maar single zijn kan economische en medische nadelen met zich meebrengen, vooral naarmate mensen ouder worden en afhankelijker kunnen worden van anderen. Nieuw onderzoek onthult dat levenslange singles lagere scores hebben op levenstevredenheidsmetingen en andere persoonlijkheidskenmerken vergeleken met mensen met een partner, bevindingen die wijzen op de behoefte aan zowel behulpzame netwerken als manieren om dergelijke netwerken te creëren die beter zijn afgestemd op alleenstaanden.



“Als er verschillen zijn, kunnen ze vooral belangrijk zijn bij ouderen die meer gezondheidsproblemen en financiële problemen hebben”, zei Julia Stern, een van de hoofdauteurs en senior onderzoeker aan de Universiteit van Bremen in Duitsland, in een interview met APS. “Ze hebben meer hulp nodig, en die hulp is meestal de partner.”



Stern en collega’s vergeleken singles en mensen met een partner op basis van beoordelingen van levenstevredenheid en de Big Five-persoonlijkheidskenmerken (openheid voor ervaringen, consciëntieusheid, extraversie, inschikkelijkheid en neuroticisme). De studie gebruikte een enquête onder meer dan 77.000 Europeanen ouder dan 50 en was de eerste in zijn soort die keek naar verschillende culturen en naar mensen die hun hele leven single waren geweest. De bevindingen onthulden dat, naast lagere scores voor levenstevredenheid, levenslange singles minder extravert, minder consciëntieus en minder open voor ervaringen zijn in vergelijking met mensen met een partner.



Eerdere studies gebruikten verschillende definities van single zijn, soms alleen rekening houdend met de huidige status en soms de grens trekkend bij nooit getrouwd zijn of, alternatief, nooit samenwonen met een partner. Maar mensen die in het verleden een serieuze relatie hebben gehad – zelfs als deze is beëindigd – hebben mogelijk andere persoonlijkheidskenmerken dan degenen die nooit zo toegewijd zijn geweest. Om dit te onderzoeken, groepeerden Stern en collega’s respondenten op basis van de verschillende definities: momenteel een partner, nooit samenwonend met een partner, nooit getrouwd of nooit in een langdurige relatie. Mensen die nooit in een serieuze langdurige relatie hadden gezeten, scoorden lager op extraversie, openheid en levenstevredenheid dan degenen die momenteel single waren, maar in het verleden met een partner hadden samengewoond of getrouwd waren geweest. Alle singles scoorden lager op deze metingen dan mensen in huidige relaties.



Hoewel deze studie niet definitief kan ontcijferen of persoonlijkheidsverschillen te wijten zijn aan selectie – mensen met bepaalde persoonlijkheidstypen hebben mogelijk meer kans om relaties te beginnen – of socialisatie – langdurige relaties kunnen persoonlijkheden veranderen – wijst het bewijs in de richting van het eerste. Stern zei dat veranderingen in de persoonlijkheid door een relatie klein en tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld, hoewel een extravert persoon die een nieuwe relatie begint, graag bij zijn partner wil blijven, komt zijn extraversie uiteindelijk terug.



“Het is waarschijnlijker dat je deze selectie-effecten hebt: mensen die extravert zijn, gaan bijvoorbeeld eerder een relatie aan,” zei Stern. Maar ze waarschuwde dat de resultaten gemiddelde effecten zijn en niet per se voor iedereen gelden; natuurlijk zijn er alleenstaande extraverten en introverten in toegewijde relaties.



Voor alleenstaanden kan het leven in een maatschappij waar het huwelijk de verwachting is, hun levenstevredenheid beïnvloeden. Omdat de grote steekproef mensen uit 27 Europese landen omvatte, konden de onderzoekers nagaan of er culturele verschillen waren. In landen met hogere huwelijkscijfers (zoals Zuid-Europese landen) resulteerde alleenstaand zijn in nog lagere levenstevredenheidsscores, maar de effecten waren klein. De religiositeit van het land leek er echter niet toe te doen.



Bij vergelijking van geslacht en leeftijd scoorden alleenstaande vrouwen hoger op levenstevredenheid dan alleenstaande mannen, en oudere mensen waren over het algemeen gelukkiger met hun singlestatus dan alleenstaanden van middelbare leeftijd. Stern speculeerde dat oudere alleenstaanden, nu het tijdperk van hun leeftijdsgenoten die trouwen en een gezin stichten achter de rug is, hun omstandigheden kunnen accepteren en gelukkiger kunnen zijn.



Alleenstaanden worden misschien gelukkiger met de leeftijd, maar hun lagere scores in vergelijking met mensen met een partner zijn nog steeds zorgwekkend. Uit eerder onderzoek is gebleken dat levenstevredenheid en bepaalde persoonlijkheidskenmerken (waaronder extraversie en nauwgezetheid) de gezondheid en sterfte kunnen voorspellen, wat de noodzaak benadrukt om manieren te vinden om het welzijn van oudere alleenstaanden te bevorderen.



“Er zijn verschillen tussen mensen die hun hele leven alleen blijven en mensen die een partner krijgen, envoor mij betekent dit dat we extra goed voor deze mensen moeten zorgen,” zei Stern. Ze stelde voor om nieuwe soorten programma’s te ontwikkelen om eenzaamheid te voorkomen, die rekening houden met deze persoonlijkheidskenmerken en oudere singles helpen gelijkgestemde mensen te ontmoeten. “Als ze mensen hebben die om ze geven of regelmatig op ze letten, kan dit helpen.”