Skip de winterdip bij Pathé in februari

Laatst geüpdatet op februari 2, 2024 by Redactie

Zorg voor wat verlichting van de winterdip in februari met een bezoek aan een van de nieuwste topfilms bij Pathé. Niet te missen is het langverwachte vervolg Dune: Part Two, een nieuw episch avontuur met een sterrencast inclusief Timothée Chalamet en Zendaya. Laat je opvrolijken door de kleurrijke romantische komedie Verliefd op Bali of dompel jezelf onder in de spionagethriller Argylle waar Bryce Dallas Howard en Sam Rockwell de grens tussen fictie en realiteit doen vervagen. Nog geen genoeg gekregen? Waag jezelf deze maand dan aan actiefilm Madame Web met Dakota Johnson in de hoofdrol. Liefhebbers van komedie en misdaad zitten goed bij de Nederlandse film Scotoe, waar streetwise rechercheurs Sino (Sinan Eroglu) en Mo (Mohamed Chaara) een uniek cocaïnesmokkel onderzoek leiden.



Ontdek deze maand het arthouse genre met nieuwe titels zoals Poor Things met Emma Stone en Willem Dafoe, of kijk mee naar het waargebeurde verhaal van de opkomst én ondergang van de beroemde worstelaars familie Von Erich in The Iron Claw met Zac Efron, Jeremy Allen White en Harris Dickinson. Voor de kleinste filmfans heeft Pathé een nieuwe selectie aan kinderfilms voor het hele gezin, waaronder het avontuurlijke Don & DJ: Vrienden Voor Het Leven en de spannende Nederlandse gamefilm Game On. Kijk je liever thuis op de bank een fijne film, dan heeft Pathé Thuis ook weer een grote collectie aan nieuwe releases, waaronder de zeer populaire prequel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Pathé Nieuws

Valentijnsdag: The Notebook keert terug bij Pathé!

The Notebook, vaak de meest romantische film aller tijden genoemd, keert vanwege het 20-jarige jubileum deze Valentijnsdag terug op het grote doek. Op woensdag 14 februari en zondag 18 februari kunnen verliefde stelletjes en andere fans genieten van het romantische drama in Pathé bioscopen in alle steden waar Pathé is gevestigd. De film met Ryan Gosling en Rachel McAdams is dé perfecte Valentijnstitel om mee weg te zwijmelen.



Pathé brengt Oppenheimer exclusief terug in IMAX zalen

Oppenheimer, dé blockbuster van afgelopen zomer, keert exclusief bij Pathé terug op het grote doek in de IMAX-zalen. Na het winnen van belangrijke prijzen bij onder andere de Golden Globes én de verwachte Oscar-nominaties, kunnen fans vanaf zaterdag 26 januari één week nogmaals genieten van deze toptitel met het beste beeld en geluid van The IMAX Experience.

Nieuwe topfilms bij Pathé

1 februari

Argylle (IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby Atmos, Dolby Cinema)

Argyle is een scherpzinnige, grensverleggende spionagethriller. Bryce Dallas Howard speelt Elly Conway, een teruggetrokken auteur van succesvolle spionageromans. Haar rustige avonden thuis worden verstoord wanneer de fictieve plots van haar boeken steeds meer overeenkomsten vertonen met echte spionageactiviteiten. Samen met Aiden, gespeeld door Oscar®-winnaar Sam Rockwell, racet Elly de wereld over met haar kat Alfie in haar rugzak om moordenaars een stap voor te blijven, terwijl de grens tussen haar fictieve en echte wereld vervaagt.



1 februari

Verliefd op Bali

Drie vrouwen, drie generaties, één eiland… een eiland om verliefd (op) te worden! Na het overlijden van haar Indische oma overtuigt influencer Jenny haar moeder en zus om met haar naar Bali te gaan. Ondanks hun verschillen en persoonlijke motivaties onthult de zoektocht naar familie roots te midden van de kleurrijke Indonesische cultuur niet alleen een oude liefdesgeschiedenis, maar brengt het ook onverwachte nieuwe liefdes teweeg. Verliefd op Bali is de derde film in de populaire Verliefd Op-serie heeft een sterrencast met onder andere Anouk Maas, Jim Bakkum, Edwin Jonker en Soy Kroon.



1 februari

Scotoe

Scotoe vertelt het verhaal van twee streetwise rechercheurs Sino (Sinan Eroglu) en Mo (Mohamed Chaara). Wanneer ze een grote cocaïnesmokkel op het spoor komen zien ze dat als een enorme kans om zichzelf te bewijzen. Maar hun ‘unieke’ Turkse en Marokkaanse werkmethodes zorgen ervoor dat ze door de hoofdcommissaris (Daphne Deckers) van de zaak worden gehaald. Ze zetten het onderzoek stiekem door en als Sino’s vrouw Esra (Melisa Asli Pamuk) in de zaak verstrikt raakt, moeten ze alles op alles zetten om hun baan en familie te redden.



15 februari

Madame Web

In deze spannende actiefilm is Dakota Johnson te zien als Cassandra Webb, een ambulancemedewerker uit Manhattan die ontdekt dat ze mogelijk helderziend is. Als ze geconfronteerd wordt met haar verleden sluit ze een verbond met drie jonge vrouwen die een grootse toekomst te wachten staat. Maar dan moeten ze wel de gevaren van het heden zien te overleven.



15 februari

Bob Marley: One Love (Dolby Cinema, Dolby Atmos)

One man. One message. One revolution. One legend. Bob Marley: One Love viert het leven en de muziek van een icoon die generaties inspireerde met zijn boodschap van liefde en eenheid. Voor het eerst op het grote scherm het krachtige verhaal van Bob Marley over het overwinnen van tegenspoed en de reis achter zijn muziek.



29 januari

Dune: Part Two(IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby Atmos, Dolby Cinema)

In Dune: Part Two vervolgt Paul Atreides zijn legendarische reis met Chani en de Vrijmans, vastberaden wraak te nemen op degenen die zijn familie ten val brachten. Paul staat voor een cruciale keuze: tussen de liefde van zijn leven en het lot van het universum, om de verschrikkelijke toekomst te voorkomen die alleen hij kan voorzien. Met een indrukwekkende internationale sterrencast, met o.a. Timothée Chalamet en Zendaya, is Dune: Part Two het langverwachte vervolg op de met zes Academy Awards bekroonde Dune uit 2021.

Arthouse films bij Pathé

8 februari

Poor Things

Poor Things vertelt het verhaal van Bella Baxter (Emma Stone), die weer tot leven is gebracht door de briljante wetenschapper Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Onder de bescherming van Baxter heeft Bella een drang om de wereld te ontdekken. Ze ontsnapt met de gladde advocaat Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) en beleeft een wervelend avontuur over de hele wereld.



15 februari

The Iron Claw

The Iron Claw is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de opkomst en ondergang van de beroemde worstelaarsfamilie Von Erich. Onder leiding van vader Fritz veroveren de onafscheidelijke broers Kerry, Kevin, Mike en David de wereld van het showworstelen in de jaren tachtig. De cast bestaat onder andere uit Zac Efron (The Greatest Showman, Baywatch), Jeremy Allen White (The Bear) en Harris Dickinson (Triangle of Sadness)

KIDS films bij Pathé

7 februari

Don & DJ: Vrienden Voor Het Leven

In Don & Dj: Vrienden voor het Leven komt een pop genaamd Don tot leven in een oud poppentheater in Central Park. Verlangend naar avontuur, verlaat Don het theater en ontmoet DJ Doggie Dog, een knuffeldier met rapperambities. Samen beleven ze een bijzonder avontuur en ontdekken dat zelfs de kleinste personages heldhaftige rollen kunnen spelen in het hart van New York City.



7 februari

Game On

Issam, ook bekend als Marouane, koestert de droom om een pro-gamer te worden. Wanneer zijn moeder zijn computer weggooit vanwege slechte cijfers, stort zijn wereld in. Onwetend van het gevaar daarbuiten, ontdekt Issam dat kwaadaardige AI de echte wereld bedreigt door de gamewereld te infiltreren. Samen met de top 8 beste gamers, waaronder zijn idool Ripvis (Gio), moet Issam zijn gamingvaardigheden bundelen om vijf reallife game levels te overwinnen en de wereld te redden van de dreiging.



14 februari

Beestenboel aan Boord

In Beestenboel aan Boord horen Vini en Tom, twee vrolijke muizen, per ongeluk dat Noach slechts één koppel van elke diersoort op zijn ark mag verwelkomen. De avontuurlijke muizen bundelen hun krachten en bedenken een plan om stiekem aan boord te glippen. Het avontuurlijke en spannende verhaal, waarin samenwerking en muziek cruciaal zijn, is perfect voor het hele gezin en biedt een vrolijke filmervaring voor jonge ontdekkingsreizigers.

Pathé Thuis

Koop: vanaf 14 februari, huur: 28 februari

The Hunger Games: The ballad of songbirds and snakes

De 18-jarige Coriolanus Snow bereidt zich voor op zijn enige kans op succes: mentor worden van Lucy Gray Baird uit het arme district 12 tijdens de tiende editie van de Hongerspelen. Dan blijken de twee het goed met elkaar te kunnen vinden.