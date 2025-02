Sky Radio viert de liefde met de Valentijn Top 101

Laatst geüpdatet op februari 13, 2025 by Redactie

De liefde hangt weer in de lucht, en dat betekent maar één ding: Valentijnsdag staat voor de deur! Sky Radio heeft de perfecte playlist samengesteld om de romantiek op te laten bloeien: de Valentijn Top 101. Dankzij de vele stemmen van luisteraars bevat deze lijst de meest geliefde lovesongs aller tijden. Op vrijdag 14 februari hoor je tussen 09:00 en 18:00 uur de mooiste nummers die de liefde vieren, van klassiekers tot moderne favorieten.

De top 5 van de lijst bestaat uit:

1. ‘Die With A Smile’ – Lady Gaga & Bruno Mars

2. ‘I Will Always Love You’ – Whitney Houston

3. ‘Perfect’ – Ed Sheeran

4. ‘Make You Feel My Love’ – Adele

5. ‘All Of Me’ – John Legend



Bekijk hier de complete lijst

Liefde in alle soorten en maten

De Valentijn Top 101 bewijst dat liefde in alle soorten en maten komt. Of je nu houdt van tijdloze ballads, fijne dance hits of romantische popnummers, er is voor ieder wat wils. Dit jaar prijkt de bijzondere samenwerking ‘Die With A Smile’ van Lady Gaga & Bruno Mars op #1, een track die hen een Grammy opleverde en al maanden hoog in de hitlijsten staat. Bruno Mars is sowieso een publieksfavoriet met vijf noteringen, waarvan twee in de top 10, terwijl Lady Gaga drie keer terugkomt in de lijst. Ook Adele, Ed Sheeran en Robbie Williams zijn goed vertegenwoordigd. Opvallend is dat bijna een derde van alle nummers het woord “Liefde” of “Love” in de titel draagt en dat meer dan 10% van de hits door een duo wordt gezongen. De hoogst genoteerde Nederlandse hit is ‘Love You More’ van Racoon.



Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Liefde is een universele taal, en dat hoor je terug in de Valentijn Top 101. Onze luisteraars hebben de lijst met zorg samengesteld, en het resultaat is een gevarieerde selectie van nummers die stuk voor stuk raken. Of je nu samen met je geliefde luistert, iemand wil verrassen of gewoon van mooie muziek geniet: dit is jouw perfecte lijst voor Valentijnsdag.”



De Sky Radio Valentijn Top 101 is vrijdag 14 februari te beluisteren van 09:00 tot 18:00 uur op Sky Radio, via skyradio.nl, de Sky Radio-app of andere bekende radio-streamingdiensten.