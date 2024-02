Sky Radio viert de liefde met maar liefst 500 lovesongs:

Laatst geüpdatet op februari 9, 2024 by Redactie

Liefde, het meest bezongen thema. Voor elke fase in je liefdesleven bestaat wel een toepasselijke song, van vrolijke ontluikende liefdes tot zware break-ups. Sky Radio zet de 500 meest populaire lovesongs op een rij met een speciale hitlijst: de De Valentijn Top 500, waarvoor luisteraars van Sky Radio massaal hebben gestemd. De top 3 van de lijst bestaat uit de inmiddels klassiekers ‘Make You Feel My Love’ van Adele (3), ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston (2) en de absolute favoriet ‘Perfect’ van Ed Sheeran (1). De lijst is vanaf morgen tot en met 14 februari iedere dag te horen van 09:00 uur tot 18:00 uur op Sky Radio.

Top 5 lovesongs

Phil Collins scoort goed met zijn lovesongs: hij komt als vaakst genoteerde artiest maar liefst 10 keer voorbij in de Valentijn Top 500. In de lijst is daarnaast ook veel ruimte voor verschillende genres. Van Shawn Mendes tot John Legend en BLØF, alles komt voorbij en daarbij beperkt de lijst zich niet alleen tot ballads. Tracks als ‘This Is What It Feels Like’ van Armin van Buuren ft. Travis Guthrie (19), ‘DJ Got Us Falling In Love’ van Usher (114) en ‘Despacito’ van Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (317) bewijzen dat de liefde op meerdere manieren gevierd en bezongen kan worden.

De top van de lijst bestaat uit echte love-klassiekers en ziet er als volgt uit:

1. ‘Perfect’ – Ed Sheeran

2. ‘I Will Always Love You’ – Whitney Houston

3. ‘Make You Feel My Love’ – Adele

4. ‘Marry You’ – Bruno Mars

5. ‘Shallow’ – Lady Gaga & Bradley Cooper



Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “De Valentijn Top 500 is een hele goede en gevarieerde hitlijst geworden. Met dank aan onze luisteraars, want zij hebben de tracks uitgekozen. Echt alle genres staan erin, maar alle tracks hebben één ding gemeen; ze gaan over de liefde. En natuurlijk eindigen we op Valentijnsdag met de enige echte nummer 1, want dat is de dag van de liefde én van non-stop de beste lovesongs op Sky.”



De Sky Radio Valentijn Top 500 is vanaf morgen tot en met 14 februari iedere dag van 09:00 uur tot 18:00 uur te horen op Sky Radio en via skyradio.nl.