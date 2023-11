SkyShowtime presenteert de ultieme must-watch gids voor de feestdagen

Laatst geüpdatet op november 20, 2023 by Redactie

Ook tijdens de koude wintermaanden en de feestdagen, is SkyShowtime met een uitgebreide selectie van ‘s werelds meest langverwachte en meest iconische series en films, de thuisbasis voor filmmarathons en kerstklassiekers. Zo kun je je vanaf nu al onderdompelen in de kerstsfeer met kerstklassiekers als Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas, The Holiday, Bad Santa 2 en White Christmas. Zin in een goede filmmarathon? Op SkyShowtime vind je de gehele franchises van onder meer The Godfather, Idiana Jones en Mission Impossible. Bekijk hieronder de ultieme must-watch guide van SkyShowtime voor december.



Te streamen in december

Series in première

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 8

Lawmen: Bass Reeves

Lawmen: Bass Reeves brengt de legendarische U.S. marshal en outlaws van het Wilde Westen tot leven. Reeves (David Oyelowo), die in de Amerikaanse geschiedenis bekendstaat als de grootste held van het Wilde Westen, werkte na de Reconstructie als een federale vredesofficier in het Indian Territory, waarbij hij meer dan 3000 van de gevaarlijkste criminelen gevangennam zonder ooit gewond te raken. Lawmen: Bass Reeves is een anthologieserie met toekomstige vervolgdelen over andere iconische wetsdienaren en outlaws die hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt.

EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME. AFLEVERINGEN 1 EN 2 BESCHIKBAAR VANAF 18 DECEMBER MET ELKE WEEK EEN NIEUWE AFLEVERING.

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 6

Smothered

Sammy is een onafhankelijke jonge vrouw die helemaal klaar is met dating-apps. Tom is een man met een warm hart, maar ook een flinke rugzak. De twee ontmoeten elkaar en de vonk slaat over wanneer ze de longen uit hun lijf zingen tijdens karaoke. Nadat ze hebben besloten om een open relatie aan te gaan, wordt het steeds gecompliceerder door de groeiende gevoelens tussen beiden. Sammy ontdekt al snel dat er nog een andere vrouw in Toms leven is… zijn zesjarige dochter. Smothered is een a-typische romcom over twee botsende werelden waarin romantiek opbloeit maar de druk van het moderne daten voelbaar blijft.

EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME. ALLE AFLEVERINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VANAF 18 DECEMBER.

Doorlopende series

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 6

Dreamland

Dreamland is een indringend drama over geheimen, leugens, liefde en ambities binnen een gezin van vier zussen. De serie speelt zich af in de Britse badplaats Margate en is een donkere maar komische verkenning van de relaties tussen vrouwen van meerdere generaties. De oudste zus Trish (Freema Agyeman) is voor de derde keer zwanger en haar twee zussen Clare (Gabby Best) en Leila (Aimee- Ffion Edwards) scharen zich samen met hun moeder (Frances Barber) en hun oma (Sheila Reid) om haar heen. Maar wanneer hun andere zus, Mel (Lily Allen), onverwacht weer in hun leven opduikt, dreigt haar terugkeer de hele familie te ontwrichten.

ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN, EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 10

Frasier

De nieuwe serie volgt Frasier Crane (Kelsey Grammer)in het volgende hoofdstuk van zijn leven. Kelsey Grammer speelt de hoofdrol en is ook uitvoerend producent. In de serie keert Crane terug naar Boston, Massachusetts, met nieuwe uitdagingen, nieuwe relaties om aan te gaan en een paar oude dromen om eindelijk waar te maken. Frasier is terug van weggeweest! Naast oude bekenden als Kelsey Grammer zijn er ook een aantal nieuwe gezichten te zien in de serie. Jack Cutmore-Scott is te zien in de rol van Frasiers zoon Freddy, Nicholas Lyndhurst is Frasiers oude studievriend Alan, die nu docent aan de universiteit is, Toks Olagundoye is Olivia, Alans collega en hoofd van de faculteit psychologie van de universiteit, Jess Salgueiro is Freddy’s kamergenoot Eve en Anders Keith is Frasiers neef David.

ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN, EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 8

Fellow Travelers

Fellow Travelers, gemaakt door Oscar- genomineerde Ron Nyswaner (Philadelphia, Homeland) en gebaseerd op de roman van Thomas Mallon, is een episch liefdesverhaal en een politieke thriller over de kortstondige romance tussen twee zeer verschillende mannen. Matt Bomer speelt de charismatische Hawkins Fuller, die een succesvolle carrière heeft achter

de schermen in de politiek. Hawkins ontmoet Tim Laughlin (Jonathan Bailey), een jonge man die barst van de idealistische overtuigingen. Ze beginnen een romantische relatie terwijl Joseph McCarthy en Roy Cohn de oorlog verklaren aan iedereen die niet in de pas loopt of andere seksuele voorkeuren heeft. Hiermee breekt een van de donkerste perioden in de Amerikaanse geschiedenis van de 20e eeuw aan.

ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN, EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

SEIZOEN: 1 AFLEVERINGEN: 8

Special Ops: Lioness

De serie van Academy Award -genomineerde Taylor Sheridan, Special Ops: Lioness is gebaseerd op een bestaand CIA-programma. We zien Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), een ietwat onbehouwen maar gepassioneerde jonge marinier die wordt gerekruteerd voor het Lioness Engagement Team van de CIA. Het team heeft één missie: een terroristische organisatie van binnenuit oprollen. Zoe Saldaña kruipt in de rol van Joe, die aan het hoofd van het Lioness-programma staat en heeft als taak haar vrouwelijke undercoveragenten te trainen, managen en opleiden. Ook Michael Kelly, Morgan Freeman en Nicole Kidman spelen hoofdrollen in deze serie.

ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN, EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

Films

Fast &

De recordbrekende franchise Fast & Furious bereikt een nieuw hoogtepunt met het laatste hoofdstuk in deze veelbekeken serie, geregisseerd door de succesvolle filmmaker Louis Leterrier (The Transporter). In deze nieuwste actiefilm vliegen we naar bestemmingen over de hele wereld, met in de hoofdrollen Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kung, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Chris (Ludacris) Bridges evenals Jason Momoa en Daniela Melchior.

VANAF 4 DECEMBER EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

Renfield

In dit moderne verhaal over Dracula’s trouwe dienaar speelt Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men-franchise) de rol van Renfield, het gekwelde hulpje van Dracula (Oscar-winnaar Nicolas Cage), de meest narcistische baas uit de geschiedenis. Renfield wordt gedwongen om zijn meester menselijke prooien te brengen en al zijn bevelen uit te voeren, hoe verschrikkelijk ook. Maar nu, na eeuwen van dienstbaarheid, is Renfield klaar om te zien of er een leven is buiten de schaduw van The Prince of Darkness. Alleen, hoe kan hij zich van zijn meester losmaken?

VANAF 9 DECEMBER EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

Transformers: Rise of the Beasts

Transformers: Rise of the Beasts neemt het publiek mee naar de jaren 1990 voor een wereldwijd avontuur met de Autobots en introduceert een gloednieuwe factie Transformers, de Maximals, als bondgenoten in de voortdurende strijd om de aarde. Geregisseerd door Steven Caple Jr., met in de hoofdrollen Anthony Ramos en Dominique Fishback.

VANAF 15 DECEMBER EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

Asteroid City

Asteriod City is een romantische komedie-drama, geregisseerd door Oscar-genomineerde Wes Anderson over hoe wereldschokkende gebeurtenissen het reisschema van een Junior Stargazer/Space Cadet conventie op spectaculaire wijze verstoren. Dit verhaal wordt gebracht door een sterrencast met o.a. Sophia Lillis, Emmy-winnaar Bryan Cranston, Oscar- winnaar Adrien Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Academy Award-winnaar Tilda Swinton en nog vele anderen.

VANAF 6 JANUARI EXCLUSIEF TE ZIEN OP SKYSHOWTIME.

Feestelijke favorieten

WC_Still_0006.tif

FILM: A Merry Christmas Miracle

Boyd Mitchler (Joel McHale) en zijn gezin brengen een gevreesde kerst door bij zijn ouders thuis met zijn excentrieke vader (Academy Award-winnaar Robin Williams) en zijn familie van buitenbeentjes die hij al jaren ontwijkt. Als hij zich realiseert dat hij alle cadeaus voor zijn zoon thuis heeft laten liggen, gaat Boyd samen met zijn vader en jongere broer op pad in een poging om de acht uur durende trip heen en terug voor zonsopgang te maken en zo Kerstmis te redden.

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

FILM: Bad Santa 2

De favoriete anti-held, Willy Stokes (Billy Bob Thornton), keert terug in de opvolger van de hilarische cultklassieker Bad Santa. De hebzuchtige Willie, liefhebber van goedkope whisky en vervuld van haat, vormt opnieuw een team met zijn boze hulpje Marcus (Tony Cox) om op kerstavond bij een liefdadigheidsinstelling in Chicago hun slag te slaan. Gelukkig weet een jong kind, de vrolijke Thurman Merman, een stukje menselijkheid in Willie naar boven te halen. Niets verloopt soepel wanneer het koppel Willie’s horrorverhaal te horen krijgt over een moeder, Sunny Soke, waardoor dit een Kerstmis wordt die niemand ooit zal vergeten!

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

FILM: Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas

Hij is groen, hij is gemeen en hij heeft een grote hekel aan de kersttijd. Jim Carrey speelt de hoofdrol in deze live-action adaptatie van het klassieke kinderverhaal van Dr. Seuss. Hoog bovenop Mount Crumpet observeert The Grinch de bewoners van Whoville terwijl ze zich in opperbeste stemming voorbereiden op het vieren van Kerstmis. Hij heeft genoeg van al dit geluk en broedt op een plan om de inwoners van Whoville hun Kerstmis af te pakken! Een fascinerende film vol met Academy Award genomineerde sets en Academy Award winnende kostuums en visagie die de unieke look van de wereld van Dr. Seuss prachtig vormgeven. Een echte kerstklassieker!

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

FILM: The Holiday

Cameron Diaz en Academy Award-winnares Kate Winslet spelen de hoofdrollen van twee vrouwen die vlak voor de feestdagen slechte ervaringen met mannen hebben gehad. Wanhopig op zoek naar een andere omgeving ruilen ze van huis en reizen

ze in verschillende richtingen (Diaz naar Londen, Winslet naar Los Angeles); elk van hen bevindt zich alleen in een onbekende stad, maar geen van beiden blijft lang een vreemde in hun nieuwe omgeving.

De sterrencast bestaat verder nog uit Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Ed Burns en Rufus Sewell. Van schrijver en regisseur Nancy Meyers.

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

FILM: White Christmas

White Christmas vertelt het romantische en humoristische verhaal van Bob Wallace en Phil Davis (Bing Crosby en Danny Kaye), twee legermaatjes die na de oorlog een succesvol muzikaal komedieteam werden en nu gevierd worden op Broadway. Onderweg in Florida leren de sterren de zusters Betty en Judy (Rosemary Clooney en Vera- Ellen) kennen, die allebei zangeres willen worden. Ondanks romantische complicaties tussen de koppels eindigt alles met een vrolijke noot op kerstavond, dankzij lovende kritieken voor de show en natuurlijk de onmisbare sneeuw die begint te vallen!

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

Filmmarathon

Indiana Jones Franchise

In Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ontwijken Indy (Harrison Ford) en zijn pittige ex-vriendin Marion Ravenwood (Karen Allen) boobytraps, vechten ze tegen nazi’s en houden ze slangen in bedwang tijdens hun ongelooflijke wereldwijde zoektocht naar de mystieke Ark van het Verbond. Beleef de ene spannende cliffhanger na de andere en ga op avontuur met de enige echte Indiana Jones.

Beschikbare titels:

· Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

· Indiana Jones and the Temple of Doom

· Indiana Jones and the Last Crusade

· Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

Mission: Impossible Franchise

Tom Cruise speelt de rol van Ethan Hunt, een geheim agent die beschuldigd wordt van de moord op zijn spionageteam. Op de vlucht voor regeringsmoordenaars, door in te breken in de meest ondoordringbare kluis van de CIA en zich vast te klampen aan het dak van een hogesnelheidstrein, rent Hunt voor zijn leven om zijn achtervolgers een stap voor te blijven… en een stap dichter bij de schokkende waarheid te komen.

Beschikbare titels:

· Mission: Impossible

· Mission: Impossible II

· Mission: Impossible III

· Mission: Impossible Ghost Protocol · Mission: Impossible Rogue Nation

· Mission: Impossible Fallout

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

The Godfather Franchise

Van de bestsellerroman tot de blockbusterfilm, de invloedrijke erfenis van Mario Puzo duurt tot op de dag van vandaag voort. Met Marlon Brando in zijn Oscar-winnende rol als de patriarch van de Corleone-familie, schetst het eerste deel van dit filmdrieluik een dramatisch portret van de opkomst en bijna-ondergang van de Siciliaanse clan in Amerika. De film, met aan de ene kant de toewijding van de Corleone’s aan hun familie en aan de andere kant de lelijke misdaadzaken waarin ze verwikkeld zijn, bevat grandioze optredens van Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Diane Keaton en Robert Duvall.

Beschikbare titels:

· The Godfather

· The Godfather Part II

· The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.

Transformers Franchise

De eerste Transformers-film is van regisseur Michael Bay: een spannende strijd tussen de heldhaftige Autobots en de kwaadaardige Decepticons. Wanneer hun epische strijd zich naar de aarde verplaatst, is het enige dat de Decepticons van de ultieme macht kan afhouden, een aanwijzing in handen van de jonge Sam Witwicky (Shia LaBeouf). Sam en Bumblebee, een robot vermomd als auto, zijn zich er niet van bewust dat hij de laatste kans is voor het overleven van de mensheid. Ze zitten in een superspannende race tegen een vijand zoals nooit eerder meegemaakt. Met Steven Spielberg als uitvoerend producent.

Beschikbare titels:

· Transformers

· Transformers: Revenge of the Fallen · Transformers: Dark of the Moon

· Transformers: Age of Extinction

· Transformers: The Last Knight

· Bumblebee

· Transformers: Rise of the Beasts

NU TE STREAMEN OP SKYSHOWTIME.