Sla je slag met deze padel tips

Laatst geüpdatet op mei 25, 2023 by Redactie

Neem het leukste van tennis en het leukste van squash, gooi alles samen in de blender, en je hebt padel! Deze snelle Spaanse racketsport staat bekend om drie dingen: het is dynamisch, interactief en, het belangrijkste, open voor iedereen. Door heel Nederland schieten padelbanen als paddenstoelen uit de grond: de voorspelling is dat er in 2024 zo’n 1100 zullen zijn. Lijkt het jou ook wel wat om een keer op een zomerse zondag zo’n padel court te betreden, maar weet je nog niet zo goed hoe het spelletje precies gespeeld wordt? Geen zorgen, met deze tips uit de Facebook-padelcommunity’s Padel community en Padel in Nederland kom je goed beslagen ten baan!

✅ Do’s:

Snel voor de aanval kiezen. Waar sommige tennissers een carrière hebben gebouwd op langzame ballen spelen vanuit het achterveld, is een goede aanval bij padel de beste verdediging. Youri de Bondt, de beheerder van de groep Padel community, weet dat een goede aanval bij padel de beste verdediging is: “breng je bal in het spel zonder die te hoog op te laten stuiteren bij het serveren, en plaats hem direct in de hoeken of recht door het midden, waarbij je zo dicht mogelijk bij de wanden mikt. Blijf daarna niet achterin het veld hangen, maar loop direct naar voren. Maak snelle, harde, enkelhandige slagbewegingen – veel tijd voor een dubbelhandige backhand zul je namelijk niet hebben!”



Je bewegingen spiegelen. Padel speel je meestal in een team van twee. Probeer tijdens het spel zo synchroon mogelijk te blijven met je partner: ga samen naar het net om aan te vallen en loop samen achteruit om te verdedigen. Protip: als de bal dichtbij de achterlijn stuitert, laat hem dan altijd tegen het glas kaatsen. Daarna kan je een lob spelen (de bal met een boog over de tegenstanders heen slaan, zodat je hen achteruit duwt), en zo met zijn tweeën de netpositie weer overnemen.



Leren te lobben. Over de edele kunst van het lobben gesproken: dit is een essentieel onderdeel van padel, meer nog dan bij tennis. Lobben bij padel houdt niet in dat je je bal met een noodvaart de hemel in hoeft te rammen. Meestal is het beter om gewoon goed onder de bal te komen door je benen te laten veren, en dan de lob snel over je tegenstanders te spelen. Hoe minder onnodige hoogte de bal bereikt, hoe minder tijd ze hebben om te reageren! Binnen de Facebook-groep Padel in Nederland bevinden zich een hoop zelfverklaarde lob-experts, dus mocht je meer over de juiste techniek willen weten, dan kan je hen altijd een berichtje sturen.

❌ Dont’s:

Denken: ‘dit is hetzelfde als tennis’. Padel is iets simpeler dan tennis om te leren, maar vereist een heel andere techniek en speel-mentaliteit. De slagtechniek draait bijvoorbeeld niet om topspin (de bal door laten draaien), maar om vlakke slagen. Ook blijf je niet in het achterveld, maar speel je dicht bij het net, waardoor je reflexen meer op de proef worden gesteld. Youri geeft leden die hiernaar vragen vaak het volgende mee: “De vraag die je jezelf constant stelt, is eigenlijk: hoe kan ik de bal zo hard en zo precies mogelijk slaan, zonder dat hij hoog opstuitert? Als de bal hoog van de wand af kaatst, is het namelijk makkelijker voor de tegenstander om hem terug te slaan.”



Meteen een duur racket kopen. Als je nieuw bent op padel-gebied, helpt een duurder en geavanceerder racket je niet direct bij het spelen. Die zijn namelijk meestal ontworpen voor gevorderden. Het beste is om een simpel racket op jouw niveau te kopen en daarmee te beginnen. In de sportwinkel of bij de verhuur kan je het beste vragen naar een rond controle-racket met een lage balans, dat speelt het makkelijkst. Ook kan je altijd terecht bij de Facebook leden van de groep Padel in Nederland, die advies delen over de beste padel-rackets en waar die te vinden.

Extra tip: neem lessen!

Let op: padel is verslavend leuk. Het kan daardoor zomaar zijn dat je na de eerste keer denkt: verhip, ik wil meer! Gelukkig zijn er door heel Nederland verenigingen die padellessen aanbieden. Met een paar lessen kan je de basis al aardig meester worden, waarmee ook je speelplezier toeneemt als je meer strategisch gaat spelen. Naast de lessen is het ook belangrijk om gewoon veel te blijven oefenen en gezellig met anderen te spelen. Heb je nog geen teamgenoten, kijk dan zelf eens in de Faceboek groep Padel community: regelmatig komen hier oproepen met ‘teamgenoten gezocht!’ voorbij. En natuurlijk kan je ook zelf vragen of er iemand in je omgeving toevallig tijd heeft voor een potje!