Sla je slag tijdens de outlet dagen van winkels

Laatst geüpdatet op november 17, 2023 by Redactie

Aan het eind van ieder seizoen organiseren winkels outlet dagen. Tijdens deze dagen kun je de ‘oude’ collectie voor een gereduceerde prijs kopen. Het ideale moment om je slag te slaan, zodat je nieuwe items aan je garderobe kunt toevoegen. Je kunt van deze dagen gebruik maken door eens voor een kledingstuk te gaan welke je normaal gesproken niet zo snel zou kopen. Op die manier kun je voor een leuk prijsje eens nieuwe stijlen en kleuren uitproberen. Als het dan toch niet bij je past, heb je niet zoveel geld uitgegeven. Maar misschien kom je er juist wel achter dat iets ontzettend leuk staat bij je en kun je vaker in deze richting gaan zoeken.

Maak een realistisch budget voordat je gaat shoppen

Het is slim om met speciale kleding budgetten te werken. Als je precies weet wat er qua geld in komt iedere maand en wat er uit gaat, kun je het geld dat overblijft verdelen over een aantal potjes. Een van die potjes kun je gebruiken om kleding van te kopen. De ene maand zul je meer kleding nodig hebben dan de andere maand. Het is in ieder geval slim om een bedrag opzij te zetten om uit te geven tijdens zulke PME legend outlet dagen. Het is zonde als je allemaal leuke items ziet voor een prikkie en je eigenlijk geen budget meer hebt. Houd hier dus over het jaar genomen rekening mee, zodat je niet alles uitgeeft. Of maak een apart potje waar je iedere maand geld in stort, zodat je altijd een bedrag achter de hand hebt.

Nieuwe kleding kopen voor een fractie van de prijs

Hoe tof is het om naar de heren truien sale te gaan, waar je de mooiste truien kunt kopen voor een fractie van de prijs. Goedkoop is vaak duurkoop, dus je kunt het beste voor goede merken gaan. Deze kleding is van beter materiaal gemaakt en gaat langer mee. Dat maakt deze kleding dus een stuk duurzamer. Het is dus slim om tijdens deze outlet dagen meerdere items in te slaan, zodat je weer even vooruit kunt. Tegenwoordig hebben winkels zo vaak een nieuwe collectie dat er dus ook vaker outlet dagen worden georganiseerd. Voor de consument is dat natuurlijk een groot voordeel, maar voor het milieu is dit niet al te best. Kies daarom voor kwalitatief goede kledingstukken die jaren meegaan. Dan hoef jij minder vaak nieuwe kleding te kopen en draag jij een steentje bij aan een beter milieu.

De beste deals vinden doe je zo

Heb je echt weer iets nieuws nodig? Schrijf dan op welke items je nodig hebt en ga gericht shoppen. Zo voorkom je overmatig shoppen en miskopen. Houd de originele prijzen in de gaten en sla toe als de winkels een mooie korting bieden. Vaak beginnen de kortingen bij 20 procent, vervolgens gaat het naar 30 procent, om daarna te eindigen bij 50 en 70 procent korting.