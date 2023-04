Slaap heeft een grote invloed op het welzijn van een hond

Laatst geüpdatet op april 13, 2023 by Redactie

Denk je dat je hond zijn dagen wegslaapt? Is het normaal dat de puppy 20 uur per dag slaapt? De behoefte aan slaap is natuurlijk individueel, maar waarom hebben onze viervoeters zoveel rust nodig? Onderzoeker Iida Niinikoski van de Universiteit van Helsinki heeft zich verdiept in de slaap van honden en vertelt hier over haar eerste resultaten.



De leeftijd van de hond heeft de grootste invloed op het slaapritme en hoeveel slaap een hond nodig heeft. Een volwassen hond slaapt tussen de 8 en 16 uur per dag, afhankelijk van leeftijd en activiteitenniveau. Puppy’s hebben meer slaap nodig en hebben vaak een onregelmatiger slaapritme dan een volwassen hond, rond de 18-20 uur. Terwijl een oudere hond tussen de 16-18 uur slaap nodig heeft.

Lees ook: Hoeveel slaap hebben honden nodig?

Puppy’s slapen ’s nachts vaak minder dan volwassen honden en worden vaker wakker, maar moeten overdag meer dutjes doen.



De nachtelijke slaap van een oudere hond is vaak meer gefragmenteerd en hij slaapt overdag dieper dan jongere honden. Oudere honden kunnen dementie ontwikkelen, een teken kan een veranderd circadiaans ritme zijn, omdat de hond ’s nachts moeilijker kan slapen en overdag meer slaapt.

Dutjes zijn belangrijk voor honden

Het normale circadiane ritme van de hond is dat hij ’s nachts slaapt en grote delen van de dag wakker is, maar kleinere dutjes zijn ook erg belangrijk. Slapende honden vallen snel in een diepe slaap, wat betekent dat zelfs korte dutjes gunstig zijn. Terwijl wij mensen ’s nachts meestal een langere periode slapen, wordt de slaap van een hond opgedeeld in meerdere korte dutjes van gemiddeld 20 minuten. Dit maakt effectief herstel gedurende de dag mogelijk wanneer een powernap van een half uur vaak genoeg is om op te frissen na een lange en snelle wandeling.

Slaap beïnvloedt het leren en de emoties van de hond

Goed slapen is belangrijk voor een hond. Slaap beïnvloedt onder andere het afweersysteem van het lichaam, de hormoonsecretie, de thermoregulatie en de stofwisseling. Gebrek aan slaap kan veel problemen veroorzaken.

Tekenen dat de hond lijdt aan slaapgebrek kunnen stress zijn en een gevoeliger reactie op prikkels uit de omgeving dan normaal. Verstoringen tijdens de slaap kunnen ook leerproblemen en fysiologische problemen veroorzaken.



Naast leerproblemen maakt slaapgebrek het voor een hond moeilijk om emoties te reguleren. Een hond die bijvoorbeeld lijdt aan constante verlatingsangst en niet goed rust als hij alleen thuis is vanwege een hoge mate van stress, kan last hebben van gedragsveranderingen.

Lees ook: Zo zorg je ervoor dat je hond je niet te vroeg wakker maakt

De slaapgewoonten van een hond kunnen een aanwijzing zijn voor zijn gezondheid en welzijn. Als de hond bijvoorbeeld heel weinig slaapt, vaak ’s nachts wakker wordt en rusteloos is, kan dit te wijten zijn aan stress of pijn. Pijn en andere ziekten kunnen ook overmatige slaap veroorzaken. Verveling en gebrek aan stimulatie kunnen ook overmatige slaap veroorzaken. Het is belangrijk om contact op te nemen met een dierenarts om lichamelijke problemen uit te sluiten.