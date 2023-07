Slechts 27% van de Nederlanders associeert alcohol met ongezond

Laatst geüpdatet op juli 4, 2023 by Redactie

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederlanders vaak niet weten hoe ongezond alcohol nu eigenlijk is. We associëren alcohol vooral met gezelligheid (54%) en minder met iets wat ongezond voor je is (27%). We denken vooral dat in één keer heel veel drinken slecht is, maar realiseren ons niet dat de kans op bepaalde vormen van kanker al groter wordt als je 1 glas alcohol per dag drinkt. Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding starten daarom in het kader van de Gezonde Generatie een kenniscampagne over de relatie tussen alcohol en kanker. Het doel van de campagne ‘Op je gezondheid?’ is kennis delen en bewustwording creëren: het drinken van alcohol vergroot de kans op 7 soorten kanker.



Johan van de Gronden, directeur KWF en voorzitter van AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie: “Vaak kun je aan het krijgen van kanker helemaal niks doen. Maar zeker in een derde van de gevallen wordt kanker mede veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, waaronder het drinken van alcohol. Wij vinden het van groot belang dat mensen zich hier bewust van zijn. Met de campagne ‘Op je gezondheid?’ willen we mensen hierop wijzen, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor zichzelf én voor hun kinderen.”

Lees ook: Ken jij je alcoholgrens?

Jaarlijks meer dan 4.000 gevallen van kanker door alcohol

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut eerder dit jaar bleek al dat slechts 37% van de Nederlanders weet dat het drinken van alcohol kan leiden tot kanker. Het gaat dan om een vergrote kans op mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, borst-, lever- en darmkanker. Zo neemt het risico voor borstkanker al toe vanaf 1 glas alcohol per dag. Jaarlijks krijgen meer dan 4.000 mensen kanker door alcohol.

Nieuw onderzoek: Hoe denken Nederlanders over alcohol?

Onderzoeksbureau MarketResponse verrichtte in opdracht van de gezondheidsfondsen kwantitatief onderzoek onder 1.605 volwassen Nederlanders. Er is onderzocht wat zij denken en weten over alcohol. Uit dit representatieve onderzoek blijkt onder andere dat:

Alcohol in onze samenleving sterk geassocieerd wordt met gezelligheid (54%) en ontspanning (39%) en minder met ongezond (27%).

De kennis over de schadelijkheid van alcohol nog niet breed genoeg bekend is. Men denkt vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens slechts 46% ongezond tot zeer ongezond. 20% denkt zelfs dat dit gezond is. Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond.

Volwassenen ook de keerzijde van het drinken van alcohol zien. 64% vindt alcohol een risicoproduct. Mensen denken daarbij vooral aan korte termijn issues en minder aan lange termijn gezondheidsrisico’s. Zo geeft 61% aan dat alcohol weleens tot vervelende situaties tussen mensen leidt.

Twee derde vindt dat volwassenen zich bewuster moeten zijn van hun voorbeeldrol richting jongeren. Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat kinderen waarvan de ouders alcohol drinken, vaker vroeg beginnen met drinken, bingedrinken* of een alcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren.

Lees ook: Zo ga je om met de druk van alcohol in sociale situaties

Over de campagne ‘Op je gezondheid?’

De campagne ‘Op je gezondheid?’ is een initiatief van Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding in het kader van de Gezonde Generatie. Vanaf 3 juli t/m 30 juli is de campagne onder meer te zien op TV en in de bioscoop. Met deze kenniscampagne willen we Nederlanders bewuster maken van de gezondheidsrisico’s van alcohol. In deze eerste campagne gaat het specifiek over het feit dat alcohol drinken de kans op kanker vergroot. De initiatiefnemers willen de komende jaren meer kenniscampagnes starten over andere gezondheidseffecten van alcohol.



* In Nederland wordt binge drinken gedefinieerd als; 5 glazen of meer per één gelegenheid (bijvoorbeeld op een feestje)