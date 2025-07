Slechts kwart kinderen mag nog alleen buitenspelen: zorgen om speelvrijheid nemen toe

Laatst geüpdatet op juli 21, 2025 by Redactie

Buitenspelen is voor kinderen allang niet meer vanzelfsprekend: slechts 28% speelt vaker buiten dan binnen en nog maar een kwart mag zelfstandig de buurt in. De bewegingsvrijheid en spontane speelmomenten van vroeger zijn flink ingeperkt, met merkbare gevolgen voor de vitaliteit en sociale ontwikkeling van een nieuwe generatie. Dat blijkt uit het Generatieonderzoek Buitenspelen 2025 van Verian onder ruim 1.000 respondenten, in opdracht van Jantje Beton en de Branchevereniging Spelen & Bewegen. Om die ontwikkeling te keren, starten Jantje Beton en coöperatie Univé deze zomer een gezamenlijke campagne die kinderen weer aanmoedigt om naar buiten te gaan.

Van vrij spel naar ingeperkte ruimte

Waar vorige generaties als vanzelfsprekend na schooltijd de straat of het plein op trokken, wordt buitenspelen vandaag de dag vaak georganiseerd, beperkt of zelfs vervangen door schermtijd. Het generatieonderzoek laat een duidelijke verschuiving zien: meer dan de helft van de ouders en grootouders mocht vroeger zonder toezicht op ontdekkingstocht, vaak zelfs buiten de eigen buurt of wijk. Nu mag slechts een kwart van de kinderen nog zelfstandig buiten spelen. Een verschuiving die wijst op een groeiend gevoel van onveiligheid of verantwoordelijkheidsdruk bij ouders, die hun kinderen minder gemakkelijk lijken los te laten.

Beperking bewegingsvrijheid, minder speelkansen

De gevolgen van de ontwikkeling zijn merkbaar: kinderen hebben minder bewegingsvrijheid, maar ook minder sociale speelkansen. Bijna de helft (47%) van de kinderen geeft aan dat ze wel wíllen buitenspelen, maar dat er simpelweg niemand is om mee te spelen. Speelplekken worden als saai of beperkt ervaren, en veel buurten missen een natuurlijke ontmoetingsplek voor kinderen. Het spontane, vrije spel dat vroeger vanzelf ontstond, wordt nu vaak verdrongen door schermen, afspraken of andere verplichtingen.

‘Bepalend voor volwassenheid’

Intussen blijft de waarde van buitenspelen onverminderd groot. Maar liefst 88% van de kinderen voelt zich blij en sterk na een middag buiten. “Een krachtig signaal. Je ziet meteen wat buitenspelen doet met kinderen,” zegt Mascha van Werven, directeur-bestuurder van Jantje Beton. “Ze voelen zich beter, bewegen meer, leren omgaan met andere kinderen en maken vriendjes. En het mooie is: wat ze nu buiten leren en doen, helpt ze later ook. Ze blijven vaak actiever, worden handiger in bewegen en hebben minder kans op overgewicht of mentale problemen.”

Buitenspeeldromen: ruimte geven aan fantasie én gezondheid

Vanuit hun gezamenlijke missie zetten coöperatie Univé en Jantje Beton zich met de campagne Buitenspeeldromen in om kinderen weer ruimte te geven om buiten te spelen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar worden deze zomer uitgedaagd om hun ultieme buitenspeelplek te ontwerpen — van een boomhut met tokkelbaan tot een glijbaan over de stoep.

‘Buitenspelen verbindt en maakt kinderen weerbaar’

Als coöperatie met oog voor onze leden denken we goed na over hoe we kunnen bijdragen aan hun gezondheid en leefomgeving,” zegt Johan Van den Neste, voorzitter van de Raad van Bestuur van Univé. “Buitenspelen zien we daarbij niet als iets vrijblijvends, maar als iets wat kinderen nodig hebben om gezond, weerbaar en verbonden met leeftijdsgenootjes op te groeien. Met Buitenspeeldromen combineren we spel, veiligheid en vitaliteit en willen we de sociale samenhang bevorderen die in veel buurten vroeger vanzelfsprekend was.”



Het inzenden van buitenspeeldromen kan van 18 juli t/m 3 augustus via unive.nl/buitenspeeldroom. De mooiste ideeën worden daadwerkelijk gebouwd.