Slechts kwart van Nederland stopt met werken bij winnen droomsalaris

Laatst geüpdatet op juni 30, 2023 by Redactie

Vier op de tien werkende Nederlanders gaan bij het winnen van een maandelijkse prijs van €10.000 minder uren werken dan ze nu doen. Een kwart zou zelfs helemaal stoppen met hun huidige baan. Bijna een kwart is tevreden met hun situatie en zou de huidige baan aanhouden zoals hij nu is en 5% van de Nederlanders kiest ervoor om tijdelijk te stoppen met hun baan en daarna weer terug te keren. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door PanelWizard onder ruim duizend Nederlanders. Insteek van het onderzoek is achterhalen hoe Nederlanders omgaan met het winnen van een maandelijkse geldprijs. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat mensen dit vooral willen gebruiken om meer vrije tijd te hebben, leuke dingen te doen en om vrienden en familie te helpen.



Nooit meer nadenken over een keer extra uit eten gaan, makkelijker kunnen sparen voor een luxe vakantie of nieuwe auto, en misschien toch die droom van een eigen zaak najagen. Of alleen nog maar vrijwilligerswerk doen, want geld heb je voldoende… Nederlanders zien een vast maandelijks geldbedrag, zoals op 1 juli te winnen is bij Staatsloterij, wel zitten. Maar wat zouden ze ermee doen? Nederlanders staan bekend als spaarzaam en dat is terug te zien. Ruim vier op de tien Nederlanders zouden namelijk het geld opzij zetten en sparen. Als het geld aan andere dingen uitgegeven wordt, is dat aan reizen of uitjes, maar ook anderen helpen staat hoog in het lijstje.

Waar willen Nederlanders een vast maandelijks geldbedrag aan uitgeven?

1. Sparen staat bovenaan de bestedingsdoelen van een droomsalaris (44%)

2. Als het geld wel uitgegeven wordt, is reizen veruit de populairste besteding (41%)

3. Drie op de tien zouden (ook) leuke uitjes plannen (31%)

4. Veel Nederlanders zijn gul en zouden geld schenken aan vrienden en familie (30%)

5. Ook een nieuwe auto kopen staat hoog op het lijstje (30%).

6. Een kwart van de Nederlanders zou ervoor kiezen om te sparen voor een nieuw huis (25%)

7. Bijna een kwart zou familie/bekenden helpen die in de problemen zitten (24%)

8. Schulden aflossen is ook een veelgenoemd bestedingsdoel (24%)



Zestigplussers kiezen er vaker voor geld te schenken aan vrienden en familie. Bijna de helft van deze groep – 46% – zou dit doen versus 22% van de Nederlanders die jonger zijn dan 60 jaar. Ook zouden zij eerder familie/bekenden helpen die in de problemen zitten: 36% vs. 18%.

Onvergetelijke ervaringen

Een riant maandelijks extraatje zorgt ervoor dat mensen hun dromen kunnen najagen. Zes op de tien Nederlanders (61%) geven dan ook aan dat ze ‘once in a lifetime’ ervaringen op willen doen als ze een extra maandelijks bedrag tot hun beschikking hebben. Doelen die Nederlanders hierbij voor ogen hebben, zijn onder andere een huis kopen, een eigen onderneming starten, parachutespringen, skydiven, een ballonvaart maken, vliegles nemen, zwemmen met dolfijnen/haaien, een eigen paard kopen en een camper kopen. Ook geven bijna zes op de tien Nederlanders aan dat ze meer en/of duurdere spullen zouden kopen (58%) en bijna vier op de tien zouden impulsievere aankopen doen (37%).

Meer Nederlanders dan 5 jaar geleden zouden minder gaan werken

Het winnen van een droomsalaris van 10.000 euro netto per maand, heeft duidelijke impact op de manier waarop Nederlanders hun werkende leven inrichten. Dit is vooral te zien bij Nederlanders die fulltime werken: 45% van de werkende Nederlanders zouden minder uren willen werken als er maandelijks meer geld op hun rekening komt te staan. Parttimers zijn vaker tevreden over de verdeling tussen werk en privé. Bijna één op de drie zou zijn of haar huidige baan op dezelfde manier voortzetten. Minder dan een kwart van de Nederlanders is tevreden en zegt – droomsalaris of niet – gewoon te blijven werken. Dat is wél minder dan vijf jaar geleden, toen ruim 7 op de 10 mensen (72%) aangaf hun baan aan te houden.



Op zaterdag 1 juli 2023 staat een speciale trekking van Staatsloterij op het programma: de Droomsalaristrekking. Het gaat om een geldprijs van maar liefst 10.000 euro netto per maand, die 30 jaar lang aan de winnaar wordt uitgekeerd. Een prijs waar het grootste deel van de Nederlanders dus van droomt.