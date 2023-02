Slim hondenbezit voor alle budgetten

Laatst geüpdatet op februari 6, 2023 by Redactie

Vele mensen met schaarse middelen zoals studenten, ouderen of gezinnen met kinderen dromen van een beste vriend of nieuw familielid. Met behulp van slimme planning is het voor de meeste mensen mogelijk om een ​​veilig hondenleven te creëren. De droom kan uitkomen door goed na te denken over onderdelen als de keuze van hondenras, hondenvoer, vachtverzorging en de keuze van verzekeringen. Hier geven we tips en advies.

Hier lees je hoe je hondenbezit financieel slim aanpakt

Keuze van hondenras

Er is een groot verschil tussen verschillende rassen in hoe vaak ze naar de dierenarts moeten. Sommige rassen met rasspecifieke gezondheidsproblemen bezoeken de dierenarts meer dan drie keer zo vaak als andere gezondere rassen. Een gezond ras heeft meestal ook een langere levensverwachting en je kunt er samen meerdere jaren van genieten. Hondenrassen die bij een kleine portemonnee passen zijn bijvoorbeeld bichon havanezer, kortharige teckel, jack russel en shiba.

Hondenvoer

Kies hondenvoer dat is aangepast aan de leeftijd en het toepassingsgebied van de hond met een voedzaam gehalte. Hondenvoer kan duur zijn als je voor een goede keuze gaat, en nog duurder als blijkt dat de hond speciale voeding nodig heeft.

Vachtverzorging

Een knip- en wasbeurt in een salon kost tussen 50 en 70 euro, afhankelijk van de grootte van de hond. Verwacht dat je de hond 2-4 keer per jaar moet brengen, afhankelijk van het ras. Er valt hier geld te besparen als de hondenbezitter leert omgaan met de trimmer of een ras kiest dat maar één keer per week moet worden geborsteld.

Aankoop

Het kopen van een puppy of een volwassen hond kan veel kosten voor bepaalde rassen. In het dierenasiel zijn er veel leuke honden die een nieuw huis nodig hebben voor een zeer laag bedrag.

Hondenverzekering

Alle honden zullen blij zijn met een veilige verzekering die de mogelijkheid biedt voor veterinaire zorg als het ongeval zich voordoet. Door te spelen met een hoger eigen risico en een lagere veterinaire vergoeding, kun je de kosten verlagen. Maar vergeet niet dat de prijs de inhoud weerspiegelt.

De uitrusting van de hond

Een nieuw gezinslid heeft wat nieuwe dingen nodig! Maar een leuke hondenmand, wat speeltjes, borstels en riemen kunnen een paar klikken verwijderd zijn op marktplaats of op Facebook. Schone, hele dingen kunnen een nieuw, duurzaam leven hebben voor jou en je hond.

Hondencursus

Alle honden moeten een zekere opvoeding krijgen, ook de allerkleinsten. Er zijn veel goede boeken in de bibliotheek, zoek online naar info of praat met een vriend die meer gewend is aan honden. Zoek goede puppycursussen die niet heel veel kosten.

Hondenoppas

Hulp nodig van een hondenoppas? Sluit je aan bij een stel hondenbezitters en maak een rollend schema waarin je elkaar helpt. De meeste hondenrassen hebben hun eigen Facebook-groepen met veel gelijkgestemde mensen die gepassioneerd zijn over het ras – hier zijn niet alleen geweldige tips, maar ook de mogelijkheid voor hulp.