Slim leren in een volle werkweek: 6 tips om alles uit jouw e-learning te halen

Laatst geüpdatet op juli 18, 2025 by Redactie

Meetings, deadlines, onverwachte spoedjes; de werkweek is zo weer volgepland. Het lukt je medewerkers om alle taken af te vinken, behalve die ene online training die onder op de stapel blijft liggen. Dat is zonde, want e-learning helpt bij de ontwikkeling van het personeel en hoeft niet veel tijd te kosten. Christophe Jacobs, Chief Customer Success Officer bij FLOWSPARKS, geeft zes tips die je met jouw personeel kunt delen om het maximale uit hun e-learning te halen.

1. Kies het moment waarop jij het scherpst bent

Plan je e-learning op het moment van de dag waarop jij het meest alert en geconcentreerd bent. De meeste werknemers voltooien de module ‘s ochtends, wanneer hun energie en concentratie het hoogst is. Geen ochtendmens? Geen punt – doe het wanneer jij je wakker en fris voelt, bijvoorbeeld na een korte pauze. Vermijd e-learning vlak voor of na een meeting of deadline, want dan is je hoofd vaak al vol.

2. Gebruik het juiste apparaat

Een laptop werkt meestal het prettigst: het grotere scherm en toetsenbord maken het makkelijker om te focussen, te typen en door de module te navigeren. Gebruik een tablet als je vooral wilt lezen of video’s wilt bekijken. Een smartphone is handig voor korte modules onderweg, maar minder geschikt voor langere of interactieve sessies.

3. Multitasken is een no-go

Of je nu thuis, op kantoor of in de trein leert: focus is het allerbelangrijkst. Vermijd daarom multitasken, want dit vermindert je concentratie. Sluit andere apps of websites af en doe alsof jouw e-learning een echte vergadering is. Goede focus leidt tot betere resultaten én snellere voltooiing van de cursus.

4. Houd het behapbaar

Wist je dat je concentratie na 60 tot 90 minuten afneemt? Splits daarom langere cursussen op in sessies van 15 tot 30 minuten met korte pauzes en zet een timer voor jezelf. Check bijvoorbeeld altijd de duur van een e-learning en besteed er 60 minuten per dag aan, verdeeld in kortere blokken van 2 x 15 tot 30 minuten voor een betere focus. Tenslotte: vergeet jezelf niet te belonen als je klaar bent.

5. Zoek een rustige plek

Thuis of op het werk; kies een plek waar je niet gestoord wordt. Zo zou thuis de plek met de minste stoorzenders kunnen zijn, maar kan het kantoor ook bijdragen aan goede concentratie mits je in een rustige ruimte zit. Is een andere omgeving meer iets voor jou? Probeer dan eens een coworking plek of rustig café. Een koptelefoon kan helpen om je af te sluiten van omgevingsgeluid.

6. Begin alleen, bespreek samen

E-learning kan eenzaam aanvoelen. Sommige onderdelen vereisen nou eenmaal focus, maar samen met een collega oefenen of opdrachten oplossen verhoogt het begrip en de motivatie. Sommige bedrijven integreren e-learning in hun personeelsvergadering en maken vervolgens samen de quiz, dat maakt het net iets leuker.

Door slim om te gaan met tijd, focus en omgeving haal je meer uit iedere e-learning zonder dat het ten koste gaat van de rest van je to-do lijst. Hopelijk wordt het daardoor niet alleen effectiever, maar ook leuker én makkelijker.