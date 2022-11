Slimme tips om geld te besparen in de laatste maanden van 2022

Laatst geüpdatet op november 7, 2022 by Redactie

Steeds meer huishoudens zien hun financiële buffer afnemen. Het maakt dat zij massaal op zoek gaan naar mogelijkheden om geld te besparen. Welke maatregelen heb jij al genomen binnen jouw huishouden? In eerste instantie wordt geprobeerd de maandlasten te verminderen, door bijvoorbeeld eens per week boodschappen te doen in plaats van eens per twee dagen. De kans dat je in dat laatste geval meermaals per week een onnodige chocoladereep of bijvoorbeeld zak chips mee naar huis neemt is onnodig groot. Welke vrouw houdt niet van een tussendoortje op z’n tijd? Wie geen mogelijkheden meer ziet om de maandlasten terug te dringen, overweegt een bezoek aan een partij rond de inkoop van sieraden. Sieraden verkopen is de laatste maanden, noodgedwongen voor veel mensen, populairder geworden.

Hoge goudprijs maakt dat sieraden verkopen veel oplevert

Gek is het niet, dat sieraden verkopen bij goud inkoop Utrecht momenteel populair is. De prijs van goud is de afgelopen maanden sterk opgelopen. Het maakt dat je relatief snel een groot bedrag ontvangt, wanneer je gouden sieraden verkoopt. Makkelijk is dit overigens niet altijd, daar sieraden een emotionele waarde voor mensen kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ketting die je van je man ontvangen hebt, of een erfstuk uit de familie. Toch zien huishoudens niet altijd een andere oplossing om de maandlasten te kunnen blijven betalen. Start met de sieraden die je zelf gekocht hebt.

Ook verkoop zilveren bezittingen neemt toe

Naast de gouden sieraden die vrouwen verkopen om hun financiële ruimte te vergroten, neemt ook de verkoop van zilveren bezittingen aan populariteit toe. Net als de prijs van goud, is ook de prijs van zilver gestegen. Het gaat hierbij niet alleen om zilveren sieraden, maar bijvoorbeeld ook om een zilveren sigarendoos of een theekan van zilver. Bezittingen die mogelijk al jaren op zolder staan, maar waar je nooit meer naar kijkt. Heb jij de verkoop van dergelijke bezittingen al overwogen?

Andere manieren om geld te besparen

Naast de mogelijkheid om de boodschappen slimmer te plannen en in het uiterste geval sieraden te verkopen, zijn er meer opties om de maandlasten te verlagen. Ga bijvoorbeeld op de fiets naar de supermarkt in plaats van met de auto. Of zet de thermostaat een paar graden lager en trek alvast een warme trui aan. Waarom zou je hiermee wachten tot het buiten écht koud wordt? Door de thermostaat naar beneden bij te stellen, bespaar je al snel een paar euro per dag. Werk je veelal vanuit huis? Ook een dag vaker op kantoor werken kan helpen om de energiekosten terug te dringen. Andersom zou je vaker vanuit huis kunnen werken om een aantal dagen per maand minder opvang voor je kinderen te hoeven betalen. Bespreek het eens met je werkgever.