Slimme tips voor het budgetproof kopen van badkamerspullen

Laatst geüpdatet op oktober 5, 2023 by Redactie

Is je badkamer toe aan een update of een upgrade? Dan is de kans groot dat je hier ook graag geld op bespaart. Badkamers kunnen namelijk erg duur zijn. Om geld te kunnen besparen op badkamerspullen, hebben wij hier voor jou verschillende tips op een rijtje gezet. Lees je mee?

Breng een bezoekje aan een outletwinkel

Allereerst kun je eens een kijkje nemen in een badkamer outlet. Hier vind je badkamerspullen zoals handdoeken, douchegordijnen en andere items die je in je badkamer nodig hebt. Het voordeel van zo een outletwinkel, is dat je hier gewoon spullen van een goede kwaliteit kunt kopen, maar daarnaast kunt profiteren van goede prijzen. Mocht je het prima vinden om tweedehandsspullen in je badkamer te gebruiken, zoals kasten, kun je ook altijd een kijkje nemen op een tweedehandsmarkt. Wie weet zit er wel een pareltje voor je tussen!

Korting en aanbieding

Verder zijn er natuurlijk altijd wel ergens kortingsacties en aanbiedingen te vinden. Kijk bij fysieke winkels en online retailers voor mooie acties en goedkope prijzen. Een tip hierbij is bijvoorbeeld om te letten op seizoensuitverkopen of andere speciale aanbiedingen. Deze zijn vaak rond de feestdagen. Je kunt bijvoorbeeld ook abonneren op nieuwsbrieven van winkels zodat je op de hoogte blijft.

Vergelijk prijzen

Heb je nou een mooi geberit inbouwreservoir gevonden dat je echt heel graag zou willen kopen? Kijk dan eerst even naar andere winkels en voor hoeveel hetzelfde product daar verkocht wordt. Er kan namelijk nog wel eens een prijsverschil tussen verschillende winkels zijn. Het is daarom dus erg slim om eerst prijzen te vergelijken.

Wees creatief

Door zelf simpele meubels, zoals een rek voor handdoeken, te bouwen kun je ook een hoop geld besparen. Decoratieve elementen voor in je badkamer kun je zelf ook gemakkelijk maken. Zo heb je er een leuk klusje bij, en kun je tegelijkertijd voor een kleiner prijsje je badkamer een upgrade geven.

Een abonnement

Er zijn abonnementen die je kunt afsluiten, waarbij je maandelijks badkamer producten, zoals toiletpapier, shampoo en zeep ontvangt. Met dit soort abonnementen kun je vaak geld besparen. En natuurlijk is het handig omdat je zeker weet dat je nooit zonder deze producten zit.



Zo zijn er verschillende manieren waarop je geld kunt besparen op badkamerspullen. Ga eens naar een outlet, houd altijd kortingen in de gaten, vergelijk prijzen van verschillende winkels, zet je creatieve brein aan het denken of investeer in een handig abonnement.