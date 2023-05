Smaakt graskaas naar gras?

Maar liefst 73% van de jongeren in Nederland tussen 18-26 jaar weet niet, of niet precies, wat graskaas is, een oer-Hollands product dat traditiegetrouw in de lente beschikbaar is. Graskaas is een typisch Nederlandse jonge kaas die wordt gemaakt van melk van koeien die voor het eerst weer buiten grazen in het weiland. De kaas heeft een rijpingstijd van minimaal 4 weken en smaakt romig.

Is graskaas groen en vegan?

Het onderzoek onder jongeren tussen 18-35 jaar werd in opdracht van ALDI uitgevoerd. 42% van de jongeren tussen 18-26 jaar denkt dat graskaas een vegan kaas is, gemaakt van gras. Ruim een kwart van dezelfde leeftijdsgroep (28%) denkt dat de kaas groen van kleur is. Het is echter een jonge kaas, die vaak net iets geler van kleur is dan jonge kaas.



Ook blijkt dat iets meer dan 1 op de 5 jongeren (21%) van de jongeren tussen 18-26 jaar denkt dat graskaas naar gras smaakt. Verder geven de jongeren tot 35 aan dat ze vaak of regelmatig kaas eten (77%), en dat kaas meestal als beleg op brood gegeten wordt (68%).

De Hollandse Nieuwe onder de kazen

“Het viel ons op dat met name jongeren om ons heen nog nooit van graskaas gehoord hadden, dat wilden we toetsen. Graskaas is namelijk een prachtig voorbeeld van een écht seizoensproduct dat Nederland te bieden heeft. Het bijzondere aan graskaas is dat de smaak niet alleen een ode is aan het voorjaar, maar ook aan de natuur. Het is toch een beetje de Hollandse Nieuwe onder de kazen en geschikt voor op de bruine boterham, maar ook voor talloze recepten. Genoeg redenen dus om graskaas aan onze klanten aan te bieden. Deze natuurgerijpte, zachte, romige kaas is met zorg geselecteerd, en vanwege het karakter slechts korte tijd beschikbaar”, aldus Ariane de Man, Director Category Management Dairy bij ALDI.

Start graskaasseizoen

Dit jaar is er voor het eerst een Nationale Graskaasdag in het leven geroepen, dat de start van het graskaasseizoen feestelijk inluidt, op zaterdag 13 mei in Woerden. Ariane de Man: “Mogelijk maakt onbekend onbemind, goed nieuws dat er dit jaar extra aandacht is voor deze delicatesse en de verkoop van graskaas wordt gevierd, want aandacht verdient het zeker.” Graskaas is vanaf 30 mei beschikbaar bij ALDI.

10 belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

Over Graskaas

Van de jongeren tussen 18-26 jaar weet 73% niet of niet precies wat graskaas is.

42% van de 18-26 jarigen denkt dat graskaas een vegan kaas is, gemaakt van gras.

21% van de jongeren tussen 18-26 jaar denkt dat graskaas naar gras smaakt, ten opzichte

van 16% van de jongeren tussen 27-35 jaar.

Ruim een kwart (28%) tussen 18-26 jaar denkt dat graskaas groen is.

34% van de jongeren tussen 18-26 jaar duidt de stelling “graskaas wordt gemaakt van koeienmelk” als onwaar aan.

Algemeen kaasgebruik

77% van de jongeren eet vaak of regelmatig kaas.

68% eet meestal kaas als beleg op brood.

Jong en jong belegen kaas wordt het vaakst gegeten: 55%.

41% van de jongeren tussen 18 en 26 jaar denkt dat graskaas een oude, gerijpte kaas is.10.

Na informatie over graskaas te hebben gelezen, geeft 70% aan dat ze graskaas zeker wel of waarschijnlijk wel zouden kopen.