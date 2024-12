Smakelijke ready-to-eat avocado ﻿producten van Sabor Verde

Laatst geüpdatet op december 5, 2024 by Redactie

De avocado is een wereldwijd symbool van gezond eten, maar achter dit groene icoon schuilt een schaduwzijde van enorme waterverspilling bij de teelt. Daar brengt Sabor Verde, gestart door drie Nederlandse ondernemers, verandering in. Als eerste merk in Europa maakt het gebruik van avocado’s die op een verantwoorde manier zijn geteeld, met 100% regenwater. Sabor Verde lanceert tien smakelijke ready-to-eat (en dus altijd rijpe) avocado producten in de supermarkt: van 100% chunks perfect avocado tot guacamole. Sabor Verde is nu verkrijgbaar bij Boon, PLUS en Coop.

Het natte, groene hart van Mexico

Avocado’s hebben bij de groei veel water nodig, zo’n 140 tot 320 liter per stuk. Paradoxaal gezien komen de meeste avocado’s die op ons bord belanden uit gebieden waar water schaarser is dan ooit. Van droogtegevoelige regio’s in Chili en Peru tot Spanje: de avocado-industrie put bodems uit en zet lokale ecosystemen onder druk. Europa consumeert 5 miljard avocado’s per jaar, goed voor zo’n 1,6 triljoen liter water. En precies daarom kiest Sabor Verde voor een andere aanpak: de avocado’s worden gevoed met 100% regenwater. Ze worden geteeld in Michoacán, Mexico, waar jaarlijks tien maanden regen valt. In plaats van monoculturen groeien de avocado’s van Sabor Verde daar in een natuurlijke mix van fruitbomen en naaldbossen op vruchtbare vulkanische grond. Dankzij deze aanpak is irrigatie overbodig, en wordt de biodiversiteit versterkt. De rijke samenstelling van mineralen in deze gronden zorgt voor een onderscheidende, intense smaak en textuur. Sabor Verde werkt ook samen met het Water Footprint Network, een non-profit die staat voor de transitie naar duurzaam, eerlijk en efficiënt gebruik van zoetwaterbronnen wereldwijd.

Crushed, smashed, chunks en guacamole

Vaak bevatten traditionele kant-en-klare avocadoproducten onnodige toevoegingen zoals kunstmatige conserveringsmiddelen. Sabor Verde kiest voor een andere weg: alle producten bevatten uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Omdat ze worden geoogst op het moment dat het vetgehalte het hoogst is, zit er veel avocado-olie en vezels, en dus ook smaak en textuur in. Sabor Verde biedt zes smaakvarianten: Crushed 100% Perfect Avocado, Chunks 100% Perfect Avocado en Smashed Perfect Avocado, (98,99% avocado met limoen, zout en peper). Ook is er Chunky Guacamole in de smaakvarianten klassiek, tomaat en spicy.

Lage footprint, hoge smaak

Elke verpakking bevat het equivalent van twee avocado’s, maar dan zonder beurse plekken en dus 0% verspilling. In tegenstelling tot bij verse avocado’s, weet je met de ready-to-eat producten van Sabor Verde zeker dat je altijd perfecte, rijpe en verse avocado hebt. Van de traditionele avocado’s eindigt er normaliter 30% in de prullenbak door bruine plekken en onrijpe delen. Dankzij High Pressure Processing (HPP) blijven de Sabor Verde producten langer vers zonder conserveringsmiddelen en blijven de verse smaak en voedingswaarden behouden. De verpakking is recyclebaar en omdat pitten en schillen achterblijven in Mexico, is het transport efficiënter. De avocado’s hebben zo een 50% lagere CO₂-voetafdruk vergeleken met reguliere avocado’s (bron: EcoTransIT World).