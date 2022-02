Smores op de bbq: 3 versies die je moet proberen

Verzamel vrienden voor een barbecue buiten met heerlijke koffie. In de winter is het extra heerlijk om jezelf te trakteren op heerlijk gegrilde smores. Smores op de bbq zijn al lang populair bij kampvuren in de VS en Canada, maar het werkt net zo goed op de gasgrill thuis. In dit artikel vind je drie verschillende manieren om smores te maken; Op de traditionele manier, een iets luxere versie met oreo’s en één met bladerdeeg voor krokante marshmallow-chocolade mini taartjes.

1. Traditionele smores

Smores is een afkorting van “some more” wat een beschrijving is van het gevoel dat je krijgt als je deze lekkernijen eet, je wilt gewoon meer en meer!

Hoe je dat doet:

1. Bereid je voor het grillen eerst voor door elk een stuk chocolade te presenteren op twee koekjes die je binnen handbereik hebt.

2. Grill marshmallows aan spiesjes tot ze een mooie goudbruine kleur hebben. Het duurt een paar minuten voordat ze een mooi geroosterd oppervlak krijgen.

3. Trek vervolgens met je vingers de marshmallows van de spies en leg ze tussen de twee koekjes, door de hitte van de marshmallows smelt de chocolade en blijven de koekjes aan elkaar plakken.

2. Smores in oreo

Verhoog het niveau van gegrilde smores door oreo koekjes te gebruiken in plaats van gewone koekjes! Je kunt ervoor kiezen om chocolade in deze smores te doen of gewoon de vulling te gebruiken die al in oreos zit. Vergeet niet om de oreokoekjes te scheiden met een breder mes, zodat ze niet breken als ze worden gesplitst. De vulling in oreo verbetert de smaak van je smores en is tevens een stijlvol en esthetisch toetje dat een luxer gevoel aan de koffie geeft.

3. Smores op de grill in bladerdeeg

Met bladerdeeg kun je ook kleine gegrilde taarten maken gevuld met gesmolten chocolade en luchtige gegrilde marshmallows. Deze kunnen gemakkelijk van tevoren worden klaargemaakt en meegenomen om buiten te grillen. Even lekker op de grill als boven een kampvuur!

Hoe je dat doet:

1. Plaats chocolade, koekjes en marshmallows tussen twee platen bladerdeeg, vouw de randen naar binnen zodat de inhoud bedekt is. Maak met een vork kleine gaatjes in het deeg voordat je het licht insmeert met olie, zodat ze niet aan het grillrooster blijven plakken. Dek ze één voor één af met plasticfolie als je ze eruit wilt halen.

2. Als je op een gasgrill grilt, zet je de grill aan en verhoog je het vuur tot ongeveer 200 graden, grill 5-10 minuten met het deksel gesloten. Draai het bladerdeegpakket om als het bruin is geworden, zodat beide kanten klaar zijn om te bakken.

3. Als je op een houtskoolgrill grilt, zorg er dan ook voor dat je de taarten omdraait zodat beide kanten een grilloppervlak hebben.

4. Als ze er helder uitzien, haal je ze eraf en serveer je vrijwel direct om echt te genieten van de gesmolten marshmallows en chocolade in een heerlijke combinatie met het krokante bladerdeeg.