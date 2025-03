Smushi uit Denemarken: Wanneer Smörrebröd Sushi ontmoet

Laatst geüpdatet op maart 3, 2025 by Redactie

De Denen staan ​​bekend om hun Smörrebröd – een boterham met extra toppings. Restauranthouders uit Kopenhagen hebben een verfijndere versie van de specialiteit ontwikkeld, genaamd “Smushi”. Bij sushi stijl wordt een gevarieerde selectie van hapjes met verschillende toppings op het bord geserveerd.

Wat is Smushi?

“Smushi” is een samentrekking van “Smörrebröd” en “Sushi” en combineert de Deense en Japanse keuken. Het miniatuur boterbrood is verkrijgbaar in de heerlijkste combinaties. Meestal wordt rauwe vis, zoals zalm, haring of tonijn, geserveerd op dun gesneden donker volkorenbrood. Er bestaan ​​ook variaties met geroosterd witbrood of knäckebröd. In plaats van vis kunnen ook zeevruchten zoals garnalen, gebakken spek of spiegeleieren worden gebruikt. Vegetariërs serveren de pittige hapjes met flinterdunne plakjes rode biet, gepofte aardappelen en avocado.



Crèmes gemaakt van magere roomkaas of crème fraîche voegen smaak toe en ‘lijmen’ de afzonderlijke elementen van de smushi aan elkaar. Groenten zoals rode uien, radijsjes, paprika’s en augurken mogen natuurlijk niet ontbreken. Sommige smushi worden verfijnd met een puree van selderij, spruitjes of erwten. Mierikswortel en de Japanse variant wasabi zorgen voor de pittigheid en een schepje aalbessengelei geeft het een fruitige, zure noot. Ideale toppings zijn ingemaakte kappertjes en verse kruiden zoals bieslook, tuinkers en dille.

Smushi zelf maken

Geen twee Smushi zijn hetzelfde. Wil je de minisandwiches uitproberen? Dan kun je je fantasie de vrije loop laten en de ingrediënten op nieuwe manieren combineren. Voor een eenvoudige zalmsmushi wordt gerookte zalm gepureerd met crème fraîche, wasabi en honing. Indien gewenst, kun je het op smaak brengen met wat citroenschil, zout en peper. Smeer de room vervolgens op de sneetjes bruin brood, leg de zalm erop en snijd hem in vierkante stukken. De hapjes worden gegarneerd met verse bieslook en geroosterde sesamzaadjes. Je kunt de zalm ook met de room vullen, tot een rol vormen en 24 uur in de vriezer leggen. Hierdoor kun je hem gemakkelijk in plakjes snijden, wat er heel decoratief uitziet op de smushi. En als je van deze kleine kunstwerkjes met stijl wilt genieten, kun je ze beter niet met je handen eten. Denen eten smörrebröd en smushi met mes en vork.