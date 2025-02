Sneak peek: eerste beeld bruiloft Máxima en Willem-Alexander uit tweede seizoen Videoland Original serie ‘Máxima’

Laatst geüpdatet op februari 25, 2025 by Redactie

De opnames van het tweede seizoen van de succesvolle serie ‘Máxima’ zijn op dit moment in volle gang. De serie is in 2026 te streamen bij Videoland. Bekijk hier het allereerste beeld van de bruiloft van Máxima en Willem-Alexander!

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL, over het succes van de serie: “Niet alleen Koningin Máxima zelf, maar ook de serie over haar leven is door het publiek omarmd. Miljoenen kijkers in Nederland en de rest van de wereld hebben het eerste seizoen gezien. Voor Videoland is het dan ook één van onze grootste successen ooit. Ik kijk enorm uit naar het vervolg dat wederom een aantal iconische momenten uit het leven van onze koninklijke familie zal tonen, waaronder natuurlijk de bruiloft van Máxima en Willem-Alexander in 2002. Die beelden gingen toen de hele wereld over en dat zal nu niet anders zijn. Alleen dit keer met een geweldige Delfina Chavez en Martijn Lakemeier als stralend bruidspaar.”



Het eerste seizoen van ‘Máxima’ blijft wereldwijd indruk maken. De serie is inmiddels aan meer dan 52 landen verkocht.”Onlangs werd de serie voor Japan aangekocht door de publieke omroep. In Latijns-Amerika werd het succes direct zichtbaar: op MAX, voorheen HBO, kwam Máxima binnen op nummer één en stootte daarmee zelfs de populaire serie House of the Dragon van de troon. Ook in Spanje en Italië opende de serie op nummer één. Daarnaast scoorde de serie goed in Duitsland en Scandinavië, met lovende recensies en hoge kijkcijfers als resultaat. Met deze internationale doorbraak groeit de anticipatie voor het tweede seizoen”, aldus producent Rachel van Bommel van Millstreet Films over het internationale succes van ‘Máxima’.

Synopsis tweede seizoen

In het tweede seizoen ervaart Máxima dat het niet zo eenvoudig is om de liefde van het Nederlandse volk te behouden als het was om die te winnen. Als vurige Argentijnse moet ze tussen haar ambities en de nieuwe familiedynamiek navigeren, om haar positie te bepalen binnen de strakke kaders en strikte protocollen van het koninklijk huis. We volgen haar vanaf de voorbereidingen voor het huwelijk tot de kroning tien jaar later, waarin ze zich, door vallen en opstaan, zal ontwikkelen tot een koningin.



Het tweede seizoen van de Videoland Original dramaserie ‘Máxima’ wordt geproduceerd door Rachel van Bommel van Millstreet Films, in coproductie met FBO en Beta Film, met de ondersteuning van het Nederlands Filmfonds Production Incentive, het Creative Europe MEDIA programma en het Belgische Tax Shelter. De regie is in handen van Saskia Diesing en Joosje Duk. Het scenario is geschreven door Rifka Lodeizen en Daan Gielis.



Beeld: Mark de Blok