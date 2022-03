Sneller promotie maken? Met deze tips streef je je collega’s voorbij

Het is leuk op je werk en je gaat er elke dag met plezier naartoe, maar nu je al jaren op dezelfde plek zit (met hetzelfde salaris) vind je het misschien wel eens tijd worden om promotie te maken. Hoe zorg je er nou voor dat jij, en niet een van je collega’s, het meest geschikt gevonden wordt voor die hogere functie (met bijbehorend salaris) waar jij zo op aast? Met deze tips ligt een promotie voortaan bijna voor het oprapen.

1. Blijf op de hoogte

Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wanneer jij als eerste weet dat er een vacature vrij komt binnen jouw bedrijf, dan kun je snel reageren. Misschien zelfs zo snel, dat het niet eens nodig is voor je baas om anderen te informeren over de positie die vrijkomt. Door je oren goed open te houden, en met de juiste mensen een praatje aan te knopen bij het koffiezetapparaat kom je bepaalde informatie nét even wat sneller te weten.

2. Promoot jezelf

Een promotie zal sneller aan je voorbij gaan als je baas niet eens aan je denkt bij het opstellen van een lijstje met kandidaten. Zet jezelf daarom goed in de schijnwerpers als je denkt dat er binnenkort een positie vrijkomt. Houd je LinkedIn account bij, check je laatste twitterberichten en loop je andere social media pagina’s even na. Trakteer voor je verjaardag, sta op om het cadeau te regelen voor de jarige baas. Met andere woorden: laat zien dat je er bent!

3. Geef je op voor een BHV cursus

Het is slim om op zoek te gaan naar een BHV cursus, of je ervoor op te geven als het bedrijf waar je werkt vrijwilligers zoekt om zo’n cursus te volgen. De baas moet zorgen voor een veilige werkomgeving en daarvoor zijn goede bedrijfshulpverleners (BHV’ers) nodig.

Mensen met een BHV diploma weten hoe ze moeten handelen in geval van nood. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt in de lunchruimte, of wanneer er een bezoeker onwel wordt. In dit soort situaties wil je natuurlijk zeker zijn van je zaak en daarom is het van belang een kwalitatief goede cursus uit te zoeken. BHV.NL is een goed voorbeeld. Zij staan voor hoge kwaliteit en hebben daarvoor eigen instructeurs in dienst die jou een BHV basiscursus, een ploegleider cursus of een hoofd BHV cursus kunnen geven. Dat gebeurt op 70 verschillende locaties in Nederland, maar het is ook mogelijk om de cursus op een eigen locatie te volgen.

Kies bijvoorbeeld voor een groepstraining op de bouwplaats waar jij werkt. Is er nog geen BHV’er binnen jouw bedrijf aanwezig, dan kun je jouw baas wijzen op de mogelijkheid van deze cursus. Natuurlijk meld jij je dan aan als nieuwe BHV’er. Met een BHV diploma op zak wil de baas je niet zomaar meer kwijt, en ben je weer een stapje dichterbij die promotie.

Ben je klaar voor je promotie?

Ben je een beetje uitgekeken op je huidige functie en wil je een stapje hogerop komen, dan is het dus belangrijk dat jij nét even wat meer opvalt dan je collega’s. Dat kan door je oren goed open te houden en jezelf flink in de schijnwerpers te zetten. Opvallen dus. De KVK heeft een leuk artikel online staan over hoe je kunt opvallen.

Maar behalve luisteren en jezelf in de spotlight zetten is het ook belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen, door je te verdiepen in vaktijdschriften, of door extra cursussen (zoals een BHV cursus) te volgen. Blijf dit doen, ook als er nog geen hogere positie vrij is, want vroeg of laat is het wel zo ver, en dan ben jij helemaal klaar om het ontstane gat te dichten. Hallo promotie!