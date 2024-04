Dit zijn de 20 snelst groeiende beroepen in Nederland

Laatst geüpdatet op april 23, 2024 by Redactie

In 2024 overweegt 69% van de werkenden Nederlanders te switchen van baan, blijkt uit nieuw onderzoek van LinkedIn. Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een kans op een nieuwe start, maar de zoektocht kan een flinke uitdaging zijn. Zeker nu de concurrentie op de banenmarkt langzaam weer aan het toenemen is. Data van LinkedIn tonen aan dat waar er in 2022 nog één sollicitant per openstaande vacature was, er in 2023 twee sollicitanten per vacature waren. Ben jij van plan om in dit nieuwe jaar van job te switchen? LinkedIn biedt inzicht in de snelst groeiende beroepen in Nederland van de afgelopen vijf jaar.

De nummer 1 op de lijst van snelst groeiende banen is meteen een opvallende, namelijk specialist talentwerving. Oftewel: iemand die voor bedrijven op zoek gaat naar talent om vacatures in te vullen. Kijkend naar de grote vraag naar werknemers in veel sectoren de afgelopen jaren, is het niet gek dat ‘recruiter’ de eerste plek inneemt op de lijst. Ben je op zoek naar een beroep in de IT of data-analyse? Dan zit je ook goed. Er is veel vraag naar onder andere data stewards (ook wel data managers), data engineers, machine learning engineers die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie zoals AI, of robotics engineers.

Duurzaamheid steeds belangrijker

Ook onderwerpen als hernieuwbare energie, duurzaamheid, milieu en uitstoot staan steeds hoger op de agenda. Dat kan een functie zijn zoals duurzaamheidsmanager, ecoloog, energieadviseur of HSE-specialist (health safety environment officer).

De volledige top 20

1. Specialist talentwerving

2. Data Steward

3. Productanalist

4. Platform Engineer

5. Data Engineer

6. Duurzaamheidsmanager

7. Machine Learning Engineer

8. Vertegenwoordiger Verkoopontwikkeling

9. Logistiek Manager

10. Finance Business Partner

11. Information Security Officer

12. Beleggingsanalist

13. Ecoloog

14. Customer Success Manager

15. Cloud Engineer

16. Energieadviseur

17. Engineering Manager

18. Beleidsadviseur onderwijs

19. Robotics Engineer

20. Health Safety Environment Officer

Zo val je op in de arbeidsmarkt

Ben je van plan om dit jaar de banenmarkt op te gaan om een nieuwe job te bemachtigen? LinkedIn’s carrière-expert Laura van Horssen deelt enkele tips om op te vallen in de toenemende concurrerende arbeidsmarkt:

1. Creëer een opvallend profiel: het lijkt misschien een inkoppertje, maar een authentiek LinkedIn-profiel weerspiegelt niet alleen je werkervaring, maar ook wie jij bent als persoon. Zorg ervoor dat je een goed beeld geeft van je passies, vaardigheden en sterke punten door een pakkende samenvatting te schrijven die bovenaan je profiel staat. Een profielfoto is ook belangrijk! Leden met een foto kunnen namelijk 21 keer meer views verwachten en 9 keer meer connectieverzoeken.

2. Laat zien dat je beschikbaar bent via #OpenToWork: schakel de functie in om aan te geven dat je openstaat voor nieuwe kansen. Data tonen aan dat het inschakelen van #OpenToWork je kans op een berichtje van een recruiter 2 keer zo groot maakt. Je kunt dit via een post met zelfgeschreven toelichting vervolgens ook delen met je netwerk voor nog meer leads.

3. Benadruk je behaalde prestaties: focus op wat je hebt bereikt in plaats van alleen taken op te sommen. Voeg tastbare resultaten toe aan je profiel. In plaats van te zeggen: “Verantwoordelijk voor het beheer van het archief”, vertel je dat je “een nieuw archiefsysteem hebt geïmplementeerd waardoor de productiviteit in het bedrijf is toegenomen” bijvoorbeeld.

4. Show je skills: omscholing kan zomaar de sleutel zijn tot het vinden van nieuwe baankansen. Uit gegevens van LinkedIn blijkt dat de vaardigheden waar werkgevers nu naar zoeken snel veranderen: 24 procent van de skills die worden gevraagd in vacatures zijn anders dan in 2015. Tegen 2030 zal dit cijfer oplopen tot 65 procent. Het laten zien van je vaardigheden is tegenwoordig belangrijker dan ooit bij het binnenhalen van nieuwe kansen! Meer dan 45% van de bedrijven wereldwijd op LinkedIn vertrouwt op vaardigheden bij het zoeken en identificeren van sollicitanten. Denk na over wat de 5 meest relevante vaardigheden zijn voor de functie die je voor ogen hebt en voeg ze toe aan je profiel. Vaardigheden bijspijkeren? LinkedIn Learning biedt meer dan 18.000 cursussen onder leiding van experts.

5. Content = key om te verbinden met je netwerk: start een gesprek en neem deel aan conversaties die plaatsvinden op je feed, onder je connecties en binnen groepen die je volgt. Dit kan variëren van de laatste inzichten uit jouw sector, tot ideeën over het oplossen van professionele uitdagingen en het delen van inspirerende verhalen.