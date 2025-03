Socca Pizza uit Zuid-Frankrijk: Glutenvrij met kikkererwtenmeel

Laatst geüpdatet op maart 11, 2025 by Redactie

Socca is een specialiteit uit Zuid-Frankrijk die wordt bereid met kikkererwtenmeel. Terwijl de Fransen het platbrood meestal puur eten, wordt een bijzonder veelzijdige en heerlijke variant steeds populairder: de Socca Pizza. Het is gemakkelijk verteerbaar en bevat geen gluten, een graaneiwit.

Lees ook: Zo maak je de “Turkse pizza” Lahmacun zonder vlees

Wat is socca?

Socca is een combinatie van crêpe, galette en pannenkoek en wordt traditioneel gebakken in een houtoven of op hete platen boven het vuur. Wat ooit voedsel voor de armen was, is nu een populaire delicatesse. Bijzonder bekend is de “Socca de Nice”, die op straathoeken en op markten in Nice wordt verkocht. In Zuid-Frankrijk wordt socca meestal puur gedronken – van de hand tot de mond of als bijgerecht bij salades, soepen en gestoomde groenten.

Socca zelf maken

Socca is eenvoudig te bereiden. Voor het deeg heb je slechts drie basisingrediënten nodig: kikkererwtenmeel, olijfolie en water. Roer snel met een garde om klontjes te voorkomen. Afhankelijk van het recept kan er wat zout en fijngehakte knoflook aan worden toegevoegd. Laat het dan ongeveer een uur weken. Verhit nu wat olie in een gietijzeren of gecoate pan, doe er een pollepel deeg in en roer het deeg door de pan zodat het gelijkmatig verdeeld wordt. Bak het platbrood een paar minuten aan elke kant, totdat het een diepe goudgele kleur heeft gekregen. Nu kan het op smaak gebracht worden met wat peper, piment en paprikapoeder en gegeten worden.

Lees ook: Recept: Italiaanse pizza en pizzasaus

Beleg met diverse toppings

Als je zin ​​hebt in een Socca Pizza, beleg het platbrood dan met verse ingrediënten. Net als bij een ‘normale’ pizza zijn er talloze variaties mogelijk. Een socca met pesto, verse tomaten, rucola en pijnboompitten is bijvoorbeeld erg lekker. Als er andere ingrediënten worden gebruikt, wordt de pizza nog 8-10 minuten in de oven op 180 graden gebakken. Een klassieke tomatensaus combineert goed met reepjes paprika, chilipepers, champignons, courgette, spinazie, maïs, fijne uienringen en verschillende soorten kaas, zoals geraspte Emmentaler, mozzarella of fetakaas. Een topping met zwarte olijven, cherrytomaatjes en ansjovis kan worden gebonden met zure room of crème fraîche. Uiteraard mogen mediterrane kruiden zoals oregano, marjolein en basilicum niet ontbreken. De socca pizza is klaar als deze lekker knapperig is en de kaas gesmolten is. Als je wilt, kun je ze na het bakken besprenkelen met wat knoflookolie. Dit smaakt naar zomer, zon en zee.