Soepgroenten: Met hete soep tegen de novemberblues

Het is nat, koud en donker. November kan een negatieve invloed hebben op je humeur en, bij verkoudheid, op je gezondheid. Een tip daarentegen: kook zelf een lekkere soep en lepel deze in goed gezelschap op! Dit kan een echte soulwarmer zijn. En wat mag er niet ontbreken in een goede soep? De soepgroenten natuurlijk.

Een aromatische melange

De gebundelde mix van aromatische groenten wordt soepgroenten genoemd. De samenstelling verschilt per land of regio. Nederlandse soepgroenten bestaan ​​meestal uit wortelen, bleekselderij en prei. Je kunt het hele jaar door verse soepgroenten kopen.

De Gezonde Unie

Elke individuele groente in de soepgroenten alleen al bevat veel belangrijke voedingsstoffen. Alle groenten bij elkaar zijn een bijzondere combinatie. Selderij is rijk aan mineralen, B-vitamines, vitamine E en essentiële oliën die de eetlust stimuleren en de spijsvertering stimuleren. Prei brengt vitamines en mineralen en zwavelhoudende etherische oliën, die een ontstekingsremmend en slijmoplossend effect hebben, de bloedsomloop stimuleren en de spijsvertering en nieractiviteit bevorderen. Wortelen bevatten veel ß-caroteen, de voorloper van vitamine A en is vooral belangrijk voor het gezichtsvermogen. Wortelpeterselie wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan vitamine A, B en C en verschillende essentiële oliën. Peterselie is smakelijk, spijsvertering en heeft een diuretisch effect. Het is rijk aan -caroteen, vitamine C en E en de mineralen ijzer en calcium.

Tips voor soepgroenten:

Inkoop:

De groenten mogen geen rotte plekken hebben en de peterselie nog niet verwelkt.

Opslag:

Verse soepgroenten moeten zo snel mogelijk worden gebruikt. In het groentevak van de koelkast is het ongeveer een week houdbaar. Doe de peterselie in water om hem een ​​paar dagen vers te houden.

Bereiding:

Maak verse groenten schoon en spoel ze af onder stromend water. Je kunt gesneden soepgroenten in kleine porties invriezen. Zo heb je snel de juiste hoeveelheid bij de hand als er maar een kleine hoeveelheid nodig is in een recept.

Gebruiken:

Voor het kruiden van bouillon: Snijd de groenten in stukjes ter grootte van een walnoot. Kook direct vanaf het begin – zo kan het zijn aroma’s volledig vrijgeven – en haal het voor het serveren weer uit de bouillon.

Soepgroenten als ingrediënt: Snijd in hapklare stukjes en voeg een half uur voor het einde van de kooktijd toe aan de bouillon. Zo wordt het niet te gaar.

Soepgroenten geven stoofschotels ook een hartige smaak.

Voor het kruiden van sauzen: Snijd de soepgroenten in kleine blokjes en smoor ze in boter of olie. Kook de groenten bijna helemaal in de bouillon en pureer ze samen met de saus.

Julienne groenten: Snijd hiervoor de soepgroenten in fijne reepjes, stoom ze in boter en garneer er vis of vlees mee.