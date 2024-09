Soepkeuken in het Japans: Ramen is pittig en verwarmend

Laatst geüpdatet op september 26, 2024 by Redactie

Een dampende kom ramen – dat is Japans soulfood. De traditionele noedelsoep verwarmt je van binnenuit als het buiten nat en oncomfortabel is. Ramen wordt aangeboden in Japanse restaurants en speciale “ramenbars”. Je kunt de specialiteit ook in je eigen keuken bereiden. Ramen maken overigens pas sinds de 19e eeuw deel uit van de Japanse eetcultuur. Chinese immigranten brachten de soep naar het Land van de Rijzende Zon.

Lees ook: Breng je lichaam en geest in balans met de Japanse boeddhistische keuken

De basis

De basis voor een goede ramensoep is een sterke bouillon die “umami” moet smaken, dat wil zeggen vol en kruidig. Typisch is een stevige bouillon op basis van kip of varkensvlees, of zeldzamer vis. Als alternatief wordt een groentebouillon gemaakt van verse groenten, zeewier, gember en knoflook. Sojasaus en misopasta, die bestaat uit gefermenteerde sojabonen, zorgen voor meer smaak. De bijzondere noedels zijn doorgaans als instantproduct verkrijgbaar in Aziatische winkels en supermarkten. Ze zijn golvend, geelachtig van kleur en blijven lang beetgaar in de soep. 150 g is voldoende per persoon.

Bijgerechten en toppings

Nu ontbreken er nog diverse bijgerechten en toppings. Populaire ingrediënten zijn paksoi, Chinese kool, peultjes en maïs, lente-uitjes, shiitake-paddenstoelen, diverse zeewieren, bamboescheuten en mungbonen. Tofu, zeevruchten en gedroogde, gerookte tonijn worden ook vaak aangetroffen in Japanse soep. Speciale “ramen-eieren” worden gekookt en gedurende minimaal twee uur gemarineerd in een marinade gemaakt van sojasaus en rijstwijn.



Voor het serveren kan de soep bestrooid worden met het Japanse 7-kruidenpoeder (“Shichimi togarashi”). Het mengsel bestaat meestal uit grof gemalen rode chilipepers met mandarijnenschil, sesamzaad, maanzaad, hennepzaad, nori-zeewier en Sansho-peper, een familielid van Sichuan-peper. “Shichimi” is als eindproduct verkrijgbaar in Aziatische winkels.

Lees ook: Teriyakisaus: Een allround talent in de keuken

Verschillende variaties

Afhankelijk van de regio en het restaurant zijn er veel verschillende variaties op de Aziatische noedelspecialiteit. “Shoyu Ramen”, gemaakt van een bouillon met sojasaus (“Shoyu”), is bijvoorbeeld wijdverbreid. Om dit te doen, wordt een bouillon op basis van kip gekookt met soepgroenten. Maak vervolgens een pittige saus van sojasaus, rijstwijn, fijngehakte knoflook en gember, bestrijk het gesneden vlees ermee en rooster het 8 tot 10 minuten in de oven. Voeg de gekookte noedels met het vlees toe aan de bouillon, voeg een half gekookt ei toe, bestrooi met gehakte lente-uitjes en geniet ervan.



Er zijn talloze recepten voor Japanse ramensoep op internet te vinden. Hieronder hebben we twee recepten:

Recept: Miso ramen met paksoi

Recept: Vegetarische curry ramen noedelsoep