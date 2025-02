Sofwave, ‘de hit van Hollywood’

Laatst geüpdatet op februari 6, 2025 by Redactie

Sofwave is een innovatieve huidbehandeling die met de kracht van ultrasound de productie van collageen, elastine en hyaluronzuur stimuleert zonder invasieve ingreep. Veilig, snel én zonder downtime. De behandeling is nieuw in Nederland maar in de VS al razend populair bij artsen én celebs (zoals Sarah Jessica Parker) en biedt een nieuwe doorbraak in huidversteviging. Cosmetisch arts KNMG Marguérite van Randwijck van AAYA Health & Cosmetic Clinics, cosmetisch arts KNMG Branka Martijn van B-esthetics Skin Clinic en huidtherapeut Renske Ypma van RY Skin Clinics bundelen hun expertise om deze geavanceerde technologie beschikbaar te maken voor Nederlandse cliënten: een revolutionaire samenwerking tussen cosmetische geneeskunde en huidtherapie.



Geen roodheid, geen korstjes: na je behandeling zo door naar je werk, de supermarkt of een presentatie houden: dit is geen probleem meer. Dit alles maakt de Sofwave uniek in zijn soort en een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een niet-invasieve manier om tekenen van huidveroudering aan te pakken. Sofwave onderscheidt zich door zijn gepatenteerde Synchronous Ultrasound Parallel Beam Technology (SUPERB). Deze technologie stimuleert de aanmaak van collageen in de middelste dermislaag van de huid zonder schade aan de opperhuid, wat resulteert in een veilige en effectieve behandeling met minimale hersteltijd.

“Bij het verouderingsproces kijken we verder dan alleen de oppervlakte van de huid,” zegt Marguérite van Randwijck. “Soms is volumeverlies in de onderliggende lagen de oorzaak, en soms gaat het om de kwaliteit van de huid zelf. Door de unieke samenwerking tussen cosmetisch artsen en huidtherapeuten combineren we verschillende behandeltechnieken, zoals injectables, lasers, IPL en nu de Sofwave, om een persoonlijk en optimaal behandelplan te bieden.”

De kracht van deze samenwerking ligt in de wederzijdse aanvulling van de twee disciplines. Cosmetisch artsen richten zich op het herstellen van volumeverlies en structurele ondersteuning met behulp van verschillende soorten injectables, terwijl huidtherapeuten zich focussen op het verbeteren van de huidkwaliteit, huidtextuur en het verwijderen van oneffenheden zoals pigmentvlekken en rode vaatjes. De Sofwave versterkt deze multidisciplinaire aanpak.

“De Sofwave past perfect binnen onze visie van elegante en natuurlijke huidversteviging,” aldus Renske Ypma. “Het is een veilige en efficiënte methode voor cliënten die op zoek zijn naar verbetering zonder downtime.”

Sofwave-behandelingen zijn vanaf nu beschikbaar bij AAYA Health & Cosmetic Clinics, B-esthetics Skin Clinic en Renske Ypma Skin Clinics. Prijs van € 400,- (voorhoofd en ogen) tot € 2.000,- (gezicht en hals).

Branka Martijn voegt toe: “Door onze expertise te combineren, zorgen we ervoor dat elke cliënt de best mogelijke zorg krijgt, met een behandeling die specifiek is afgestemd op hun unieke behoeften.”

Voor wie

Sofwave is de ideale behandeling voor mensen met lichte tot middelmatige tekenen van huidveroudering. Deze innovatieve technologie is geschikt voor elk huidtype en alle huidtinten. Persoonlijk advies gaat altijd vooraf aan een behandeling.

Voor wat

Behandelen van verslapte huid (gezicht en lichaam)

Vermindering van fijne lijntjes en rimpels.

Liften van de wenkbrauwen, hals en onderkin.

Behandeling van acnelittekens.

Vermindering van zichtbare cellulitis.

Aantal sessies

Het aantal sessies hangt af van verschillende factoren, zoals genetica, leeftijd, huidconditie, voeding en levensstijl.