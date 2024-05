Sojasaus: licht of donker, zoet of zuur

In de Aziatische keuken is sojasaus een populair ingrediënt en een goed alternatief voor zout. Hun volle umami-smaken geven gerechten een bijzondere smaak zonder de inherente smaak van de ingrediënten te maskeren.

Een van de bekendste kruidensauzen

Sojasaus is een van de bekendste kruidensauzen ter wereld. Het geeft soepen, sauzen en groenten uit de wok net dat beetje extra en kan gebruikt worden als marinade voor gegrild voedsel of als dip voor sushi. De smaakmaker is waarschijnlijk ruim 2500 jaar geleden in China ontstaan. In de 6e eeuw kwam sojasaus naar Japan, waar zijn eigen recepten werden ontwikkeld. Over het algemeen zijn er lichte en donkere, mild zoete en zure versies.

Hoe wordt het gemaakt

Traditioneel worden sojasauzen gebrouwen in cederhouten vaten via een fermentatieproces dat maanden duurt. Sojabonen en tarwe worden tot een soort puree verwerkt, vermengd met een edele schimmel en na enkele dagen overgoten met pekel. Enzymen breken de eiwitten af ​​tot aminozuren, waaruit op natuurlijke wijze de smaakversterker glutamaat ontstaat. Melkzuurbacteriën en gisten produceren veel aromatische stoffen. De typische smaak en donkere kleur ontstaan ​​tijdens de rijping. Ten slotte wordt de afgewerkte sojasaus geperst en gebotteld. De Aziatische smaakmaker is rijk aan waardevolle eiwitten (11 g per 100 ml). Het bevat geen vet, nauwelijks energie (calorieën), maar relatief veel zout. Het is daarom raadzaam om in recepten in eerste instantie zout te besparen en na het proberen pas op het einde voorzichtig kruiden toe te voegen.

Verkrijgbaarheid en houdbaarheid

Sojasaus is verkrijgbaar in Aziatische winkels, maar ook in goed gesorteerde supermarkten. Producten van hoge kwaliteit bevatten geen andere ingrediënten dan soja, tarwe, water en zout. Als er op de verpakking ‘natuurlijk gebrouwen’ staat, is het feitelijk tot stand gekomen via een fermentatieproces en niet chemisch geproduceerd. Biologische producten bevatten geen kunstmatige smaakversterkers, smaakstoffen of kleurstoffen. Na opening moet sojasaus op een koele plaats worden bewaard en binnen zes maanden worden gebruikt, aangezien de smaak na verloop van tijd verslechtert. ‘Ketjap Manis’ is trouwens de Indonesische versie van sojasaus. Het heeft een stroperige consistentie en een zoute, licht pikante smaak.