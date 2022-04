Sokken in sandalen! Get comfy met dé trend van 2022

Het is een jarenlang omstreden fenomeen: sokken in sandalen. Van mode faux-pas van fashion unconscious vaders aan het schoolhek naar hot and happening bij celebrities. De afgelopen twee jaar hebben we een drastische switch gemaakt in onze kledingkeuze naar leisurewear at home en we gaan niet meer terug. Comfy sokken in sandalen? Yes, please!

Nooit meer koude voeten

Freedom Moses fleurt de frisse dagen op met trendy patronen en opvallende kleuren. Laten de koudere temperaturen nog geen blote voeten in sandalen toe? Draag ze quarantaine-stijl met je leukste sokken.

De Freedom Moses slides vind je in oneindig veel kleuren en prints. Bovendien zijn de sandalen vegan, recyclable, cruelty-free, én ruiken ze naar melk en honing. Do good, feel good! De Freedom Moses slippers zijn verkrijgbaar voor dames, heren en kinderen vanaf € 39 bij o.a. Bol.com.