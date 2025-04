Solo reizen in Bhutan

Laatst geüpdatet op april 15, 2025 by Redactie

Als je liever alleen reist en alleen jezelf als reisgenoot nodig hebt, dan is Bhutan de perfecte plek voor jou. Het kleine koninkrijk in het hart van de Himalaya heeft zijn gasten veel te bieden: of het nu gaat om majestueuze bergen, culinaire hoogstandjes, architectonische meesterwerken of zelfs mountainbiketochten – iedereen vindt het juiste programma in het land van geluk.

Een veilige bestemming

Bhutan is een van de veiligste reisbestemmingen ter wereld. Dit geldt niet alleen voor individuele reizigers, maar vooral voor vrouwen die op zoek zijn naar een avontuur in een groep of op eigen houtje. Het kleine koninkrijk staat bekend om zijn respectvolle boeddhistische cultuur en tradities en biedt een gastvrije en veilige omgeving. Vrouwen worden aangemoedigd om te werken en een onafhankelijk leven te leiden. Voor vrouwen die daartoe niet de middelen hebben, zijn er diverse stichtingen en organisaties die vrouwen en kinderen beschermen en ondersteunen.

Voor de fijnproevers die alleen reizen, zijn de culinaire specialiteiten van Bhutan een bijzonder hoogtepunt. Dankzij de boterthee en pittige gerechten kun je gemakkelijk kennismaken met de hartelijke en openhartige lokale bevolking. Zo genieten solo reizigers van onvoorwaardelijke vrijheid bij het plannen van hun reis, terwijl ze toch de mogelijkheid hebben om met anderen in contact te komen. Adrenalinejunkies komen daarentegen helemaal aan hun trekken tijdens mountainbiketochten, ver weg van het alledaagse leven, waar ze eindelijk volop kunnen genieten van de natuur.

Alleen reizen door Bhutan, genieten van een social media detox, jezelf vinden en tijd vrijmaken voor holistische ontspanning – Bhutan trekt bewuste reizigers aan met een divers programma. Of je nu geniet van de rust in een Bhutaans klooster, geniet van traditionele baden met hete stenen, je geest ontspant tijdens yogasessies met uitzicht op de toppen van de Himalaya of wandelt door ongerepte landschappen, reizigers ontdekken hier de onvergelijkbare sereniteit van Bhutan.

Een bijzonder sportief hoogtepunt vormen de offroad fietstochten, die steeds populairder worden bij zowel reizigers als de lokale bevolking. De mountainbike scene in Bhutan staat nog in de kinderschoenen (slechts 30 mensen in het hele koninkrijk fietsen offroad), maar het koninkrijk heeft al vier vrouwelijke fietsgidsen opgeleid. Voor fietsliefhebbers is iedere route in het Land van de Donderdraak een hoogtepunt, of het nu over lange hangbruggen gaat, hoog over kronkelende bergpaden of naar afgelegen tempels op bergkammen. Dawa, Khusala, Tshering Dolkar en Tshering Zam zijn de eerste vrouwelijke mountainbikegidsen van het land en hebben een passie voor hun sport. De routes over bergpassen en door landelijke dorpjes creëren herinneringen die een leven lang meegaan.

Na een enerverende dag op de fiets of te voet, nodigt de gastronomie van het land je uit om de dag op smakelijke wijze af te sluiten. Culinaire hoogstandjes in het kleine koninkrijk zijn onder meer de pittige invloeden uit India en regionale gerechten zoals het nationale gerecht Ema Datshi (een stoofpot van chilipepers en kaas). En niet te vergeten: de populaire buttertee, getrokken van de stengels van Viscum articulatum (een maretaksoort die oorspronkelijk uit Bhutan komt), kokend water, zout, melk en een beetje boter. Ook Jasha Maroo, een kipcurry met uien, knoflook, tomaten, gember en verschillende kruiden, is een aanrader. De Bhutanese keuken wordt vooral gekenmerkt door zijn pittige smaken. En belangrijker nog, Bhutanezen zijn dol op pittig eten, en chilipepers zijn daarbij een must.

Beeld: Department of Tourism Bhutan