Laatst geüpdatet op februari 14, 2024 by Redactie

Het beroemde huwelijksrijmpje stamt uit het Oud-Engelse rijmpje: “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, A Sixpence in your Shoe.” Deze voorwerpen werden noodzakelijk geacht voor bruiden om in hun trouwjurken te verwerken of mee te nemen op hun trouwdag, in de overtuiging dat ze goede en gelukkige huwelijken zouden opleveren. Dit dateert naar verluidt uit het Victoriaanse tijdperk uit Lancashire, een graafschap in Engeland, wat een nieuw begin betekent en de hoop op een gelukkig huwelijk. De oudste schriftelijke verwijzing staat in een uitgave uit 1871 van St. James Magazine.

Something Old

Something Old is bedoeld om het beste uit het niet-gehuwde leven van een stel te vertegenwoordigen en de intentie om dat in hun huwelijk te brengen. Vaak gaat het hierbij om een sieraad dat voorheen door de moeder, grootmoeder of tante van de bruid zou zijn gedragen.

Something New

Soemthing New, dat is dat van het nieuwe leven dat het stel samen zal beginnen, en omvat alles, van nieuwe kleding tot een accessoire.

Something Borrowed

Something Borrowed is iets bijgeloviger. Dit zou een item zijn dat wordt geleend van iemand die gelukkig getrouwd is en daarom dat geluk doorgeeft. Het kan van alles zijn, van een ketting, armband of zelfs een haarclip.

Something Blue

Something Blue is een kleur waarvan bekend is dat deze representatief is voor ‘trouw en de zuiverheid van liefde’. Het was ook een populaire kleur om te dragen voorafgaand aan de trend van witte trouwjurken. Het is bedoeld om een item weer te geven dat ‘het boze oog verbijstert’. Dit kan de kousenband zijn, of zelfs schoenen.

A sixpence in your shoe

A sixpence in your shoe dateert uit de Victoriaanse tijd, toen de vader van de bruid een sixpence in de linkerschoen van de bruid stopte, wat symbool staat voor geluk, een lang leven en voorspoed voor haar leven. Deze lijkt bij veel moderne bruiloften te zijn weggeglipt, maar sommige bruidegommen hebben manchetknopen met munten gehad om de traditie op subtiele wijze voort te zetten.