Soorten self-talk die positiviteit kunnen stimuleren

Laatst geüpdatet op mei 10, 2023 by Redactie

Bedenk eens hoe vaak we onszelf vertellen dat we niet goed genoeg, slim genoeg of getalenteerd genoeg zijn. Soms zeggen we tegen onszelf dat we bepaalde dingen niet verdienen of dat sommige van onze dromen gewoon niet uitkomen. We besteden zoveel tijd aan het aanwakkeren van negativiteit en zelftwijfel.



Negatieve zelfpraat is een krachtig wapen dat we instinctief tegen onszelf gebruiken. Positieve zelfpraat is een even krachtige verdediging om onze negatieve aard te overwinnen. Je bent niet gek; we hebben allemaal wel eens self-talk geoefend. De sleutel is om te herkennen of je positieve self-talk of negatieve self-talk gebruikt.



Self-talk kan een interne monoloog zijn of het kan ook hardop worden uitgesproken. Self-talk kan destructief zijn, maar het kan ook worden gebruikt om aan te moedigen en te motiveren. Hier zijn een paar manieren om positieve self-talk in je leven te oefenen en te bevorderen.

Houding van dankbaarheid

Begin je dag door dingen hardop te zeggen waar je dankbaar voor bent. Schrijf het op. Dit helpt je dag vanaf het begin vorm te geven. Je geest zal het positieve verwelkomen en beter afgestemd zijn om het positieve in je leven te herkennen en te waarderen.

Dubbel positief

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar zeer effectief. Als je een negatieve gedachte hebt, vervang die dan door twee positieve gedachten. Vervang een negatief woord door twee positieve woorden. Het zal na verloop van tijd een gewoonte worden en een tweede natuur voor je worden.

Gebruik je naam

De Universiteit van Michigan deed onderzoek naar de waarde van self-talk met voornaam en ze ontdekten dat het veel effectiever is om je voornaam te gebruiken om naar jezelf te verwijzen wanneer je tegen jezelf praat. “Ik kan dit doen!” kan empowerment zijn, maar “Anne / Lisa, je kunt dit!” is beter. Noem jezelf bij naam!

Overleven of gedijen

We zijn bedraad met twee modus. Je bent ofwel aan het overleven of aan het bloeien. In de overlevingsmodus heb je de neiging je eigen mogelijkheden in de wereld te beperken en ben je gericht op zelfbehoud. Het lijkt veel op het opstarten van een pc in de veilige modus. Het is ingeschakeld, maar niet alle functies en programma’s zijn beschikbaar. Positieve zelfpraat kan je leven opstarten in een wereld van eindeloze mogelijkheden.