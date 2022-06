Sous vide koken: wat en hoe?

Sous vide is Frans voor “onder vacuüm”, en betekent dat je je ingrediënten in een luchtdichte zak doet, die je vervolgens met stoom klaarmaakt. Veel mensen denken dat sous vide alleen voor professionele koks en foodies is die gastronomisch eten maken, maar eigenlijk is sous vide ook in het dagelijks leven heel relevant voor thuis. Het is heel gemakkelijk, want het kan van tevoren worden bereid en in de koelkast worden bewaard tot je het nodig hebt. Daarna duurt het heel kort voordat het klaar is.

Niet alleen vlees

Sous-vide kook je niet alleen vlees. Ook vis, groenten en fruit kunnen op deze manier worden bereid. Het voordeel van sous vide koken is dat de smaken door middel van een vacuüm in je eten “geperst” worden en door de afgesloten zak kunnen de smaken en aroma’s niet verdampen en verdwijnen. De gelijkmatige temperatuur geeft een perfect resultaat – elke keer weer. Bovendien behoud je alle goede vitamines en mineralen, maar ook kleur en smaak als je je eten kookt met stoom. Een gezondere, zachtere manier om je eten te bereiden. Bovendien is vacuümverpakt voedsel is tot 5 keer langer houdbaar dan voedsel in traditionele verpakkingen.

Het is zo makkelijk

1. Bereid vlees / groenten / vis / fruit. Snijd het vet van het vlees, breng je ingrediënten op smaak met zout, peper, kruiden, marinade etc. LET OP! Pas op dat je niet te veel toevoegt, de smaak wordt dan geconcentreerder dan bij gewoon koken in een oven of pan.

2. Plaats het voedsel in een zak die bedoeld is om te verwarmen en sluit de zak af met een vacuümverpakker. Houd er rekening mee dat er geen vloeistof mag zijn waar de zak aan elkaar wordt gesloten, anders wordt de zak niet goed geseald. Selecteer de instelling “vochtig” voor vochtig voedsel of voedsel waar je vloeistof aan toevoegt. Selecteer de instelling “normale druk” als het breekbare levensmiddelen zijn die niet mogen worden samengedrukt.

3. Stel de gewenste temperatuur in afhankelijk van welke ingrediënten je moet bereiden.

4. Vlees moet in een hete pan worden gezet of na het koken in sous-vide worden gegrild om een ​​frituurkorst te geven.