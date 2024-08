Laatst geüpdatet op augustus 12, 2024 by Redactie

Wij gaan ervan uit dat iedereen minstens één keer in zijn leven naar een spa gaat! Voor beginners en degenen die slechts af en toe in een spa komen, hebben we enkele spa etiquette tips geformuleerd. Dit zal je op je gemak stellen en ervoor zorgen dat anderen die mogelijk ook de spa delen, van hun behandelingen kunnen genieten.

Schakel je mobiele telefoon uit:

Om echt van de ervaring te genieten, dien je je mobiele telefoon niet mee te nemen. Als het absoluut noodzakelijk is, schakel het dan uit. Het verslaat het doel van ontspannen volledig als je oproepen blijft beantwoorden, WhatsApp-berichten checkt of berichten verzendt. Het leidt anderen ook af die van hun vrije tijd genieten.

Kom op tijd:

Je hebt je afspraak geboekt, dus probeer er een paar minuten eerder te zijn, zodat je je kunt omkleden en je behandeling(en) kunt kiezen zonder in de war te raken. Dit betekent ook dat therapeuten niet gedwongen worden je sessie te overhaasten.

Douchen voordat je de faciliteiten gebruikt:

Dit is de spa etiquette. Om hygiënische redenen is het altijd een goed idee om snel te douchen om producten, zweet en vuil af te spoelen voordat je de van de spafaciliteiten gebruikt.

Zeg wat je wilt:

Comfort staat voorop, dus als je een massage krijgt, laat het dan weten hoe de medewerkers ervoor kunnen zorgen dat niets je irriteert of van streek maakt. Wil je een diepe, hardere massage of zachter? Wil je de achtergrondmuziek zachter, vraag het de therapeut om deze vanaf het begin zachter te zetten. Heb je het te warm of te koud, laat het weten, zodat de airconditioning kan worden aangepast of je een warmere deken kan worden geven.

De grote vraag over naaktheid:

Houd je slipje aan en onthoud dat alleen het deel van het lichaam dat wordt gemasseerd zichtbaar is. De rest moet te allen tijde bedekt zijn met een laken. Als je je ongemakkelijk voelt bij een massage, geniet dan van een gezichtsbehandeling waarbij je je badjas aan kunt houden als je dat wenst. Nog een tip als je meer behandelingen ondergaat, bijvoorbeeld als je er twee hebt, doe dan de massage vóór je gezichtsbehandeling.

Praten tijdens behandelingen:

Observeer de rustige ruimtes. Het is beleefd om niet te praten terwijl andere spa-gebruikers aan slapen of tot rust komen. We ontspannen allemaal op verschillende manieren en als je met je groep besties in de spa bent, probeer dan je “spa-stem” te gebruiken, waarbij je het volume en het gegiechel laag houdt.

Bij een behandeling bepaal je zelf of je tijdens de behandeling wilt praten of niet. De medewerkers volgen je voorbeeld. Probeer in het algemeen die rustige ‘spastem’ te gebruiken als je ergens in de spa praat.

Een fooi geven aan je therapeut:

Het geven van een fooi kun je geheel naar eigen goeddunken doen.