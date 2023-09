Spanning in de slaapkamer: een op vijftien koppels ruziet vaakst over seks

Laatst geüpdatet op september 7, 2023 by Redactie

Hoewel seks vaak wordt gezien als een intiem samenzijn, kan het voor sommige koppels juist ook tot de nodige onenigheid leiden. Uit een panelonderzoek van Slimster.nl onder 2000 Nederlanders, uitgevoerd door Panel Inzicht, blijkt dat voor één op de vijftien Nederlandse koppels (6,7%) seks het onderwerp is waarover zij het vaakst ruziemaken. Maar nog veel vaker leidt de hoeveelheid aandacht die partners elkaar geven tot gekibbel.

Vooral dertigers geven aan dat seks bovenaan staat als twistpunt. Voor 8,6% van de 30- tot 39-jarigen is dit het ‘favoriete’ ruzie-onderwerp. Volgens Slimster kan dat ermee te maken hebben dat dertigers vaak in een drukke fase van hun leven zitten, met dingen als werk, trouwen en een gezin starten. Al die drukte kan soms voor stress en vermoeidheid zorgen, waardoor ze sneller geïrriteerd raken in hun relatie en wellicht vooral de zin in seks afneemt. Zestigers, wiens leven doorgaans in rustiger vaarwater is beland, noemen seks het minst vaak als frequent thema van onvrede.

Liefde kent (provinciale) grenzen

Als we inzoomen op de provinciale verschillen, zien we dat Limburg eruitspringt: 11,3% van de Limburgse ondervraagden geeft aan dat seks de grootste aanleiding is voor een meningsverschil. Ook Zuid-Hollanders kunnen hierover flink kibbelen. In Drenthe komt dit daarentegen nauwelijks voor: slechts 2,6% van de Drentse koppels ziet seks als hun voornaamste onderlinge issue.

Dat wil overigens niet zeggen dat het in Drenthe altijd pais en vree is, want liefde bestaat natuurlijk niet alleen uit de horizontale tango. Ook op het gebied van ‘aandacht voor elkaar’ zijn duidelijke verschillen zichtbaar. In Drenthe voelt maar liefst 20,5% van de ondervraagden dat er te weinig aandacht voor elkaar is, wat leidt tot spanningen. Dit is een flink contrast met bijvoorbeeld Friesland, waar dit percentage 8,3% bedraagt.

Praten, praten, praten

De resultaten uit het onderzoek van Slimster benadrukken het belang van open communicatie. Over thema’s als seks en emoties, maar ook andere facetten van een relatie. Door transparant te zijn en te proberen de ander te begrijpen, kunnen veel conflicten worden voorkomen. Goede communicatie vormt vaak de basis voor een harmonieuze relatie.