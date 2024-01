Spanning, sensatie en humor in donderdagavondshow ‘Doet-ie ’t of Doet-ie ’t niet’

Laatst geüpdatet op januari 9, 2024 by Redactie

Vanaf donderdag 18 januari staat de donderdagavond voor jong en oud garant voor plezier en verrassingen met amusementsshow ‘Doet-ie ’t of Doet-ie ’t niet’, gepresenteerd door Ruben Nicolai. Onder de bevlogen leiding van vaste teamcaptains Leonie ter Braak, Jelka van Houten en Roué Verveer zullen de drie publieksvakken alles op alles zetten om het winnende vak van de aflevering te worden. De studio met 300 enthousiaste gasten brengt een heuse strijd op gang vol onverwachte wendingen en een avond vol humor.

In totaal worden er maximaal zeven spelrondes gespeeld waarbij het publiek moet raden of bepaalde situaties slagen of falen. Met lachwekkende verborgen camera-momenten in ‘Doet ie het of doet ie het niet’ brengen de teamcaptains in vermomming iemand (of zichzelf) in een benarde positie. In de spelronde ‘Wint mijn teamcaptain of wint ie niet’ hebben alle captains van tevoren dezelfde opdracht gekregen en moeten zij in de eerste aflevering allemaal zo snel mogelijk een koepeltentje opzetten terwijl ze bokshandschoenen dragen. De fanatieke strijd tussen de vakken bereikt zijn hoogtepunt in de allesbeslissende finale; teamcaptains schatten het publiek in bij verborgen camera-situaties, waarbij de punten dubbel tellen en de uitslag compleet kan veranderen.



Doet-ie ’t of Doet-ie ’t niet’ is een format ontwikkeld door EndemolShine Nederland – onderdeel van Banijay Benelux – in samenwerking met Talpa Studios, en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland. De amusementsshow is vanaf donderdag 18 januari met zeven afleveringen elke donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Fotocredit: William Rutten