Specerijen Tip: The Good Spice

Veel specerijen zijn jarenlang onderweg voordat ze in de supermarkt liggen, met het gevolg dat de smaak die overblijft maar een fractie is van wat het was. Het specerijenmerk The Good Spice ontketent een smaakrevolutie met single origin specerijen die op een eerlijke manier verhandeld zijn in een korte keten. Het merk introduceert nu de ‘Beleef vergeten smaken’ proeverij, waarbij de verschillende uitgesproken smaken van deze onmisbare specerij worden blootgelegd.

Terug naar de oorsprong van smaak

Vaak worden oogsten van verschillende kwaliteiten van specerijen, en dus ook van peper, uit verschillende landen ‘verdund’ met laagwaardige vulmiddelen. Bij peper gebeurt dit regelmatig met papaya zaden: goedkoper en met hetzelfde uiterlijk. Bij gemalen peper worden er soms koffieschillen doorheen gemalen om de massa te vergroten. Ook blijft de peper lang op de plank liggen, omdat er na de oogst talloze bedrijven betrokken zijn bij de verhandeling. The Good Spice werkt in tegenstelling daartoe alleen met specerijen die afkomstig zijn uit één gebied, die via de kortste keten bij de consument terechtkomen, om zo de optimale smaak en kwaliteit te behouden en de boer een eerlijke prijs te geven. In het pakket zitten drie bijzondere soorten peper, ieder met een unieke herkomst en smaak en op een duurzame manier geteeld.

Proef de essentie: drie uitbundige smaken

Peper heeft het vermogen om gerechten tot leven te brengen en de zintuigen te prikkelen. De founders van The Good Spice kwamen de Adi Highland Pepper met zijn bijzonder grote korrels en ziltige, aards-zoete smaak bij toeval tegen bij een bezoek aan zuidwest India. Daar zet men momenteel alles op alles om deze inheemse soort te herintroduceren. De peper geurt bloemig, heeft een ziltige en aards-zoete smaak en een milde pittigheid. De tweede peper in het pakket is Trang Sunset Pepper uit het zuiden van Thailand. Deze peper met frisse, bloemige fruitsmaak is uniek voor die regio. De boeren zijn steeds op zoek naar duurzame oplossingen in de teelt. Doordat deze besjes rijp worden geplukt zijn ze veel fruitiger van smaak dan de besjes die groen geplukt worden. De Island Black Pepper uit Sri Lanka wordt zonder pesticiden en chemicaliën verbouwd in een voedselbos en heeft een gerookte geur, umami smaak en krachtige scherpte. Het pakket is nu verkrijgbaar via de webshop en kost €15,95.



Iona Mulder, founder The Good Spice: “Veel mensen strooien dagelijks gedachteloos peper over hun gerecht, zonder erbij na te denken waar die peper vandaan komt of hoe die verbouwd is. Bij koffie, chocolade of kaas heeft men het al snel over de kwaliteit of manier van produceren, maar het specerijenschap in de supermarkt krijgt die aandacht nog niet. Met dit pakket willen we iedereen kennis laten maken met de heerlijke wereld van de peper, en hoe veelzijdig deze specerij is. Onze specerijen smaken veel intenser dan dat mensen waarschijnlijk gewend zijn!”

Een eerlijke relatie met de boer

The Good Spice werkt voor haar specerijen samen met boeren waar zij een persoonlijke relatie mee hebben. De specerijen worden verbouwd volgens traditionele of regeneratieve methodes en zonder bestrijdingsmiddelen. Door deze boeren een directe internationale afzetmarkt en een goede prijs te bieden, wordt er financiële ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van hun productie in harmonie met de natuur. Hierdoor kunnen boeren werken op hun eigen manier en worden ze niet gedwongen om voor weinig geld veel massa te zetten, ten koste van de kwaliteit.