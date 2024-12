Recept: Speculaas panna cotta met glühwein granita op gekruide mandarijnen

Laatst geüpdatet op december 12, 2024 by Redactie

De feestdagen staan voor de deur. Je bent waarschijnlijk al aan het bedenken wat voor kerstmenu je dit jaar gaat serveren. Als je nog op zoek bent naar een toetje, is dit bijzondere dessert – Speculaas panna cotta met glühwein granita op gekruide mandarijnen – de perfecte afsluiting van een elegant menu.

Speculaas panna cotta met glühwein granita op gekruide mandarijnen

Ingrediënten voor 4 porties:

Speculaas panna cotta

600 ml room

150 ml natuurlijk niet-koolzuurhoudend mineraalwater

½ biologische sinaasappel, schil

3 g speculaaskruiden

240 g suiker

8 blaadjes gelatine

1 snufje zout

Glühwein granita

350 ml rode wijn

250 ml kersensap

200 ml natuurlijk mineraalwater zonder koolzuur

130 g suiker

2,5 blaadjes gelatine

1 biologische sinaasappel, schil

1 kaneelstokje

5 kruidnagels

3 steranijs

2 laurierblaadjes

¼ vanillestokje, vruchtvlees

5 pimentkorrels

Gekruide mandarijnen

4 mandarijnen

100 ml sinaasappelsap

400 ml natuurlijk mineraalwater zonder koolzuur

80 g suiker

1 snufje zout

¼ vanillestokje, vruchtvlees

1 kaneelstokje

2 steranijs

2 blaadjes laurier

3 pimentkorrels

En dit is wat je doet:

Speculaas panna cotta: Breng de room met mineraalwater, speculaaskruiden, zout, sinaasappelschil en suiker aan de kook en laat 10 minuten trekken. Week de gelatine 10 minuten in koud water, knijp ze uit en los ze op in de warme vloeistof. Zeef de pannacottabouillon en giet deze in de gewenste glazen. Laat ze vervolgens minimaal 3 uur afkoelen.



Glühwein granita: Week de gelatine 10 minuten in koud water. Breng intussen de overige ingrediënten aan de kook en laat 5 minuten op laag vuur koken. Knijp de gelatine goed uit en voeg deze toe aan de hete bouillon. Laat het vervolgens een half uur trekken, zeef het door een zeef, doe het in een kom en vries het in. Als de vloeistof bevroren is, schraap deze er dan met een vork af en vries onmiddellijk opnieuw in.



Gekruide mandarijnen: Schil de mandarijnen met een mes en snij de filets uit. Laat de suiker in de pan karameliseren en blus af met de overige ingrediënten. Breng de bouillon kort aan de kook en giet deze warm over de mandarijnen.



Beleg de speculaas panna cotta met de gekruide mandarijnen en garneer eventueel met de glühwein granita.

Tip: Als je het dessert als vegan variant wilt aanbieden, kun je de crème 1:1 omruilen voor een plantaardig crème alternatief. De gelatine kan eenvoudig worden vervangen door vegan agar-agar. Het kruidengeleermiddel moet precies volgens de instructies op de verpakking worden gedoseerd en moet eerst in koude vloeistof worden gemengd en vervolgens in een deel van de te verwerken vloeistof worden gekookt gedurende minimaal 1 tot 2 minuten.