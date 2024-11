Speelgoedtrends 2024: van schattig en knuffelbaar tot griezelig en vies

Laatst geüpdatet op november 13, 2024 by Redactie

Over een paar dagen is het zo ver… Sinterklaas is weer in het land en kinderen mogen weer massaal hun schoen zetten. Het verlanglijstjesseizoen is dus weer geopend! Maar wat staat hier dit jaar op? De speelgoedexperts van bol voorspellen elk jaar welk speelgoed het meest populair gaat worden. Ook dit jaar is er op basis van eigen data en ontwikkelingen in de markt weer een overzicht gemaakt van dé speelgoedtrends van dit jaar. Opvallend is dat zowel schattig als ‘griezelig’ speelgoed enorm populair is.



Voor veel kinderen is de Sinterklaasperiode de meest magische tijd van het jaar. Het Sinterklaasjournaal, de intocht en daarna de spannende opbouw naar pakjesavond. De zoektocht naar de leukste cadeautjes en het maken van verlanglijstjes is dan ook iets waar ze erg naar uitkijken. Jeroen Stroeve, speelgoedexpert van bol, stond aan de basis van de Speelgoedtrends 2024: “Dit jaar zien we heel veel schattig speelgoed, zoals pluche knuffeldiertjes of interactieve ‘huisdiertjes’ die graag verzorgd willen worden. Vertroetelen, knuffelen en schattige kleurtjes voeren hier de boventoon. Hierbij zien we ook de opmars van de ‘Azië trend’, zoals kawaii, wat letterlijk ‘schattig speelgoed’ betekent. Opvallend genoeg is ook juist ‘duister’ en vies speelgoed een nieuwe opkomende trend. “Denk hierbij aan griezelige licenties zoals Wednesday, maar ook slijmerig speelgoed als Mega gross mini’s.”



Niet alleen de kleintjes, maar juist ook steeds meer volwassenen brengen hun vrije tijd al spelend door. Jeroen licht toe: “Het gezelschapspel Hitster is qua verkopen enorm gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dit door de toevoeging van verschillende Hitster varianten en het succes van het nieuwe Histster Bingo. Voor iedere muziekliefhebber is er wel een variant die bij hem of haar past. Ook spelen mensen thuis graag quizmaster. Daarnaast boort speelgoed van bijvoorbeeld het merk LEGO in toenemende mate de volwassenenmarkt aan. Hierbij gaat het dan vaak om duurdere, exclusieve uitgaven die vaak ook ter decoratie of als verzamelitem dienen.”

Dit zijn dé speelgoedtrends van 2024:

1 Lief, schattig en knuffelbaar

Grote ogen, een fluffy zachte vacht en zoete kleurtjes – dit jaar wordt er heel wat afgeknuffeld. Pluche knuffels zijn niet aan te slepen en vliegen in alle vormen en maten over de (digitale) toonbank, zoals de mateloos populaire Stitch. Maar ook RainboCorns, kleurrijke pluche knuffeltjes die uit een verrassingsei komen, zijn onweerstaanbaar schattig. En natuurlijk de squishmallows: meer dan 1.000 marshmallowzachte knuffels, allemaal met hun eigen unieke persoonlijkheid en uiterlijk. De kids zijn voorlopig nog lang niet uitgeknuffeld.

2 Spooky: griezelig en vies

Naast al het lieve, schattige knuffelspeelgoed, zien we ook een trend ontstaan die precies de andere kant opgaat. Speelgoed om bij weg te griezelen! Dit is mede te danken aan de toenemende populariteit van Halloween in Nederland. Binnen deze trend worden de speelgoedartikelen van Wednesday, het meisje met de lange zwarte haren van de Addams Family, steeds populairder. Maar ook ‘vies’ speelgoed komt steeds vaker voorbij, zoals Mega gross mini’s: een verrassingscapsule met stinkende miniproducten, zoals toenail tacos en een ‘kidney surprise’ kinderei, en slijm. Een trend in opkomst om in de gaten te houden!

3 Interactief: speelgoed dat verzorgd wil worden

Wat is er nou leuker dan met speelgoed spelen? Juist: speelgoed dat ook echt met jou meespeelt! De tamagotchi van vroeger, maar dan in een nieuw, modern jasje. Zo is Bitzee voor veel kinderen het ideale digitale huisdiertje, waar in één doosje maar liefst 15 virtuele diertjes huizen die aangeraakt en verzorgd kunnen worden. Punirunes zijn interactieve digitale huisdieren die reageren op aanraking en verzorging. Kinderen kunnen hun Punirunes voeren, in bad doen en spelletjes spelen om ze te laten groeien en gelukkig te houden. Kinderen zijn ook dol op Little Live Pets – My Baby Monkey Mango; een interactieve knuffelaap die het heerlijk vindt om vertroeteld te worden.

4 Exclusief spelen voor volwassenen

Bij speelgoed denk je misschien direct aan kinderen, maar ook speelgoed voor volwassenen wordt steeds populairder. Merken als LEGO en Mattel brengen speciale edities van hun speelgoed op de markt, gericht op deze doelgroep. Dit speelgoed is duurder, exclusiever en vaak een echt collectorsitem. De LEGO Icons Serie en met name de Botanical reeks is hier een goed voorbeeld van, met onder andere de Japanse abrikoos en de Chrysant. Vanuit Barbie is er de Signature collectie, met exclusieve poppen in luxe outfits.

5 Quizmasters

Nederlanders brengen massaal de pubquiz naar huiselijke sferen met de omarming van het spel Hitster, waarbij de naam en artiest van liedjes geraden moeten worden en in de juiste timeline moeten worden gelegd. Inmiddels zijn er verschillende edities, zoals Hitster Guilty Pleasures en het onlangs gelanceerde Hitster Bingo. In totaal is de verkoop van Hitster via bol met maar liefst 451% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Ook het live quiz bordspel Outsmarted scoort goed, waaraan spelers kunnen deelnemen via hun smartphones, tablets of computers.

6 Adventskalenders

Ze werden de laatste jaren al steeds populairder, maar nu zijn ze niet te missen: adventskalenders in alle soorten en maten. Bij bol zijn er meer dan 1.628 varianten te vinden. Waar er vroeger voornamelijk chocoladeverrassingen achter de deurtjes schuilden, bouw je de spanning van het aftellen naar Kerstmis nu op allerlei andere manieren op. Veel speelgoedvarianten worden cadeau gedaan door de Sint. LEGO heeft bijvoorbeeld een Star Wars, Harry Potter en een Disney variant. Puzzel adventskalenders zijn dit jaar zelfs zo hard gegaan dat ze al in oktober uitverkocht waren. Hierbij leg je iedere dag een kleine puzzel die uiteindelijk één grote puzzel van wel meer dan 1.000 stukjes vormt. En natuurlijk kunnen speelfiguren en licenties als Funko, PAW Patrol, Gabby’s poppenhuis en Barbie niet achterblijven; zo is er voor elke adventfan iets te vinden.

De winkel van Sinterkaas

Voor het zesde jaar op rij lanceerde bol Het Grote Speelgoedboek en de bijbehorende Grote Speelgoed App. Via QR-codes, augmented reality (AR) en video’s kunnen kinderen speelgoed tot in detail ontdekken, alsof het echt voor hen staat. Dit maakt het maken van verlanglijstjes nog leuker en praktischer, doordat kinderen bewuster hun favoriete cadeaus kunnen kiezen. Via de Grote Speelgoed App kunnen ‘hulpsinterklazen’ vervolgens inzicht krijgen in het speelgoed dat kinderen op hun digitale verlanglijstje gezet hebben. Zo weten zij over welk speelgoed het kind écht enthousiast is en kunnen ze miskopen en teleurstellingen voorkomen.



Het Grote Speelgoedboek viel medio oktober op de mat. Op basis van de data uit de app is te zien dat kinderen in de afgelopen weken volop aan de slag zijn gegaan met het scannen en maken van hun verlanglijstjes. Ook spelen kinderen in de app volop quizjes en andere spelletjes. Het meest gescande speelgoed in de Grote Speelgoed App is op dit moment MGA’s Miniverse Make It Mini Spa. Vorig jaar zagen we, mede dankzij TikTok, de Miniverse al terug in de speelgoedtrends. Van de schattige Squishmallows zien we maar liefst drie varianten terugkomen in de top vijftien van meest gescande speelgoed: de Squishmallows Lopsang, Junie Gele Banaan en Draadloze Koptelefoon. Ook zien de kinderen het wel zitten om de superzachte knuffel Snackles Heidi te vertroetelen. De interactieve Bitzee ‘huisdiertjes’ zijn zowel in de Magicals als de Disney uitgave in de top vertegenwoordigd. Maar ook het bestverkochte boek van de Kinderboekenweek 2024, ‘De Avonturen van Rutger, Thomas & Paco – De Safari’ wordt door veel kinderen op het verlanglijstje gezet.