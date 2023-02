Speelplaats veiligheid: Veilig plezier op de glijbaan

Laatst geüpdatet op februari 21, 2023 by Redactie

Het zou moeilijk zijn om een ​​kind (of volwassene!) te vinden dat niet van een goede glijbaan houdt. En we houden al eeuwen van ze! Van de kleine plastic peuterglijbanen tot de torenhoge waterglijbanen, ze zijn leuk voor iedereen, en een klimrek is gewoon niet hetzelfde zonder glijbaan.



En er zijn allerlei voordelen voor kinderen bij het spelen op een glijbaan! De stroom van beelden en bewegingen helpt bij de coördinatie en cognitieve ontwikkeling, en bij het op- en afstappen van een glijbaan worden zowel fijne als grove motoriek gebruikt. Bovendien is het enorm leuk en houdt het de kinderen lang bezig! Hoe meer hulpstukken een klimrek heeft, hoe gevarieerder de speelstijlen van kinderen kunnen zijn om ze bezig te houden en energie te laten verbranden.



Er zijn echter altijd veiligheidsregels die kinderen moeten leren om verwondingen te voorkomen. Hier zijn enkele praktische tips om je kinderen en anderen veilig te houden.

Oefen Voorzichtigheid

Moedig kinderen aan om niet de klimrek op te rennen om bij de glijbaan te komen. We weten dat dit lastig kan zijn, aangezien kinderen van nature vol energie zitten en willen rennen, maar racen om als eerste bij de glijbaan te komen kan blessures tot gevolg hebben.

Klim niet op de glijbaan

Glijbanen zijn precies dat; glad. Leer de kleintjes om niet te proberen de glijbaan op te klimmen of te rennen, omdat ze gemakkelijk kunnen uitglijden en vallen, of misschien kijkt een ander kind niet en glijdt naar beneden. Ook lopen ze het risico eraf te vallen. Een algemene vuistregel is om de glijbaan gewoon te gebruiken waarvoor deze is ontworpen.

Voeten eerst

Er zijn goede en verkeerde manieren om dingen te doen. Naar voren of naar achteren glijden is absoluut een recept voor een ramp. Kinderen moeten eerst de voeten gebruiken, naar voren gericht en rechtop zitten in plaats van achterover te leunen om te voorkomen dat ze hun hoofd stoten.

Gebruik apparatuur die geschikt is voor de leeftijd

Als de kinderen spelen op een speelplaats met gevarieerde jungle gyms voor alle leeftijden, zorg er dan voor dat ze zich houden aan de apparatuur die speciaal is ontworpen voor hun leeftijdsgroep. Een peuter op een grotere glijbaan voor grotere kinderen loopt het risico gewond te raken of meer onstuimige oudere kinderen voor de voeten te lopen. Hetzelfde geldt voor een klimrek voor peuters, die te klein is voor grotere kinderen om er overheen te klimmen.

Dit zijn slechts enkele van de voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen en waarmee je kinderen kunt leren hoe ze veilig kunnen spelen tijdens het spelen op de speeltoestellen met glijbanen. Er moet altijd toezicht zijn op kinderen op de speeltoestellen, en als je ze iets gevaarlijks ziet doen, is het een goed idee om in te grijpen. Kinderen krijgen altijd stoten en schaafwonden als ze spelen, en blessures zijn niet altijd te vermijden. Maar met de juiste zorg en onderwijs kunnen ze grotendeels worden vermeden.