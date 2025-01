SPF en skincare: de grootste misverstanden over huidverzorging

Laatst geüpdatet op januari 21, 2025 by Redactie

Van poriën die zouden krimpen door skincare-producten tot de overtuiging dat natuurlijke ingrediënten altijd beter zijn: Nederlanders halen feiten en fabels over huidverzorging vaak door elkaar. Uit recent onderzoek van Haibu, dé webshop voor professionele haar- en beautyproducten, komen interessante inzichten naar voren over wat we denken te weten over skincare. Tijd om een aantal veelvoorkomende misverstanden onder de loep te nemen.



Van wondermiddeltjes tot TikTok-hypes: als het om skincare gaat, geloven we al snel wat er beweerd wordt. Zo heeft bijna 60% van de Nederlanders weleens een haar- of huidproduct gekocht nadat ze het op social media voorbij zagen komen. Social media heeft dus een grote invloed. Maar liefst 65% van degenen die iets kopen na het zien van een product op social media geeft aan dat ze dit normaal niet zouden hebben gedaan. Het onderzoek laat zien dat we zelf niet altijd meer weten wat waar is en wat niet. Krimpen je poriën écht van dat ene serum? Zijn natuurlijke producten beter dan synthetische? Tijd om wat mythes te ontmaskeren en te ontdekken hoe we écht voor onze huid moeten zorgen.

Went je huid aan skincare?

Ruim 59% van de Nederlanders denkt dat huid en haar op den duur ‘gewend’ raken aan producten, waardoor die minder effectief worden. Klinkt logisch, toch? Maar helaas, dit is een keiharde fabel. Het lijkt misschien alsof je favoriete dagcrème minder effect heeft, maar dat komt vaak doordat je huid al flink verbeterd is. Een goed product blijft gewoon zijn werk doen. Toch is 41% van de mensen ervan overtuigd dat dit géén mythe is.

Kun je poriën kleiner maken?

Heb je ook weleens het gevoel dat een gezichtsmasker ervoor zorgt dat je poriën dichtgetrokken worden? Dit zit, net als bij 53% van de Nederlanders, tussen je oren. Poriën kunnen niet fysiek kleiner worden – niet met reinigingsmiddel en ook niet met een serum. Wat wél kan? Minder zichtbare poriën door het verwijderen van talg en dode huidcellen. Dus ja, je huid ziet er gladder uit, maar permanent effect? Daar kan een serum of crème helaas niet voor zorgen.

Liever natuurlijk dan synthetisch?

Een meerderheid van de Nederlanders (75%) zegt dat je beter natuurlijke producten kunt gebruiken dan synthetische. Klinkt goed, maar is het ook waar? Niet per se. Natuurlijke ingrediënten hebben vaak een duurzaam imago, maar synthetische varianten zijn soms net zo effectief. Bovendien kunnen ook natuurlijke ingrediënten huidirritaties veroorzaken.

SPF? Niet alleen voor op het strand!

Is het echt nodig om elke dag SPF te smeren? Zonbescherming is superbelangrijk, maar toch gebruikt slechts 60% van de Nederlanders SPF op bewolkte dagen. Veel mensen realiseren zich niet dat UV-straling gewoon door wolken heen gaat. Wist je dat 17% zelfs niet weet dat er SPF-producten voor je haar bestaan? Het klinkt misschien overdreven, maar ook je lokken verdienen bescherming – zelfs in de winter. Een kleine reminder dus: smeer het liefst elke dag!