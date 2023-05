Spiritueel Nepal: de tempels van Kathmandu

Laatst geüpdatet op mei 9, 2023 by Redactie

Het land van de toppen van de Himalaya, groene valleien, onstuimige rivieren is ook dat van duizend goden. Ontdek oude tempels en kloosters in de Kathmandu-vallei, waar hindoeïsme en boeddhisme in perfecte harmonie naast elkaar bestaan. Wapperende boeddhistische vlaggen op de hoogste bergen ter wereld en kleurrijke hindoeïstische tempels: in Nepal wordt spiritualiteit overal geademd en je hoeft niet bijzonder religieus te zijn om de schoonheid van heilige gebouwen die verhalen vertellen te waarderen, uitgehouwen in steen, hout en goud , het verhaal van een oude cultuur. We bevinden ons in een land met een eeuwenlange geschiedenis en een immens aantal tempels, stoepa’s, paleizen en religieuze tradities, waar reizigers van over de hele wereld altijd van dromen.



Wie een reis wil maken naar het ‘Land van de Goden’, op zoek naar die dimensie van vrede en spiritualiteit die alleen deze plaatsen kunnen bieden, kan naar de Kathmandu-vallei, doordrongen van een groot aantal religieuze complexen, kloosters die zich vastklampen aan de heuvels en stoepa’s, waar het Tibetaans boeddhisme en het Indiase hindoeïsme een dimensie van vreedzaam samenleven hebben gevonden.



Vooral de stad Kathmandu is het resultaat van diverse culturen en levensstijlen, een lange geschiedenis van geloof en overtuigingen, van kunst en architectuur. Daarom is Kathmandu meer dan alleen een stad, het is een levend museum, een gelegenheid om het onvergelijkbare architecturale erfgoed te ontdekken dat bestaat uit honderden hindoeïstische tempels en boeddhistische heilige plaatsen.



We raden enkele onmisbare boeddhistische tempels, stoepa’s en heilige plaatsen aan in dit gebied van Nepal, volledig erkend als werelderfgoed door UNESCO!

Boeddhistische tempels en stoepa’s: Kopan, Namobouddha, Boudhanath en Swayambhunath

Kopan Gumba, gelegen op een heuvel in de noordoostelijke buitenwijken van Kathmandu, is een van de meest populaire kloosters van het Tibetaans boeddhisme. Tegenwoordig is het een internationaal referentiepunt voor diegenen die het boeddhisme en meditatie willen bestuderen. Omringd door de rust en stilte van deze plek, kun je de schoonheid van de gebouwen en kunstwerken bewonderen die in het klooster zijn ingesloten, terwijl je met de klok mee rond de omtrek van de acht stoepa’s loopt en de gebedsmolens ronddraait. Je kunt ook naar de meditatiehallen gaan om de dagelijkse lessen bij te wonen en getuige te zijn van het puja-ritueel. In een kamer vol schilderijen staat een grote gebedsmolen.



Het magnifieke Thrangu Tashi Yanste-klooster, gelegen op de top van de Namobouddha-heuvel, naast een dicht bos, is een groot kloostercomplex gerelateerd aan het Tibetaans boeddhisme, met glinsterende gouden daken met gebogen lijnen, officieel geopend in december 2008. Hier wonen meer dan 250 Tibetaanse monniken en, door het te bezoeken, kun je meditatie- en gebedssessies bijwonen. Langs de laan die naar de stoepa leidt, zwaaien talloze kleurrijke gebeden.



Boudhanath Stupa staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is het hart van het Tibetaans boeddhisme in Nepal. Het is 36 meter hoog en domineert de skyline van de Kathmandu-vallei. Elk deel van het gebouw heeft een symbolische betekenis, te beginnen met de kegelvormige toren met dertien ringen, die staat voor Bodhi, het pad van verlichting om nirvana te bereiken.



Een ander gebouw om te bezoeken is zeker de Swayambhunath-tempel, gewoonlijk de “apentempel” genoemd. Het is een van de heiligste en oudste boeddhistische tempels in de Nepalese hoofdstad en herbergt talloze heiligdommen en kloosters. Het grootste Boeddhabeeld van Sakyamuni in Nepal staat op een hoog voetstuk aan de westelijke rand van Swayambhu, naast de ringweg. Achter de heuvel is een tempel gewijd aan Saraswati, de godin van het leren. Binnen, standbeelden en heiligdommen van boeddhistische en hindoeïstische goden, is de heuvel waarop de stupa staat bijna volledig omringd door gebedsmolens en beelden van goden.

Heilige plaatsen van het hindoeïsme: Pashupatinath, Changu Narayan, Budhanilkantha

De Pashupatinath tempel is een van de vier belangrijkste religieuze plaatsen in Azië voor Shiva-aanbidders. Gelegen aan de oevers van de heilige Bagmati-rivier, heeft de hoofdtempel in pagodestijl een gouden dak, vier zijden bekleed met zilver en prachtig uitgesneden houtsnijwerk. Hier zijn, naast het complex van heiligdommen, de yogi-grotten en de hoofdtempel, alleen toegankelijk voor gelovigen, de ghats waar elke dag crematies plaatsvinden.



De Changhu Narayan-tempel, door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed, is een andere belangrijke plaats van het hindoeïstische geloof, gelegen op een smalle bergkam. Dit gebouw is gebouwd in de stijl van pagodes met twee verdiepingen en heeft aan elke kant paren mythologische dieren en de balken zijn versierd met verbazingwekkende sculpturen

uitvoerig uitgewerkte beeltenis van verschillende tantrische goden. Het standbeeld binnen toont Vishnu in zijn Narayan-incarnatie.



De Budhanilkantha tempel, gelegen aan de voet van de Shivpuri-heuvels in het meest noordelijke deel van de Kathmandu-vallei, ligt op ongeveer 8 km van de stad. Het heiligdom bezit waarschijnlijk het grootste stenen beeld van Heer Vishnu in Nepal dat op een bed van naga’s of slangen in het midden van een kleine vijver is gelegd. Het 5 meter lange granieten beeld is uitgehouwen uit een enkel kolossaal blok steen, daterend uit de Lichchhavi-periode.

Maha Shivaratri en Losar: de belangrijkste religieuze festivals voor hindoes en boeddhisten

Maha Shivaratri – “de nacht van Shiva” – is de meest belangrijke dag in het jaar voor Shiva en dus ook voor diegenen die Shiva graag vereren. Duizenden Shiva-toegewijden reizen naar de Pashupatinath-tempel en ontmoeten sadhu’s (heilige mannen) om naast het heilige heiligdom te mediteren. Het is een van de belangrijkste feestdagen in het hindoeïsme.



Losar, het Tibetaanse nieuwjaar (in feite betekent Lo “jaar” en sar “nieuw”), is de belangrijkste feestdag voor Tibetanen en begint op de eerste dag van de eerste maand van de Tibetaanse maankalender en duurt 15 dagen, maar de belangrijkste vieringen zijn de eerste 3 dagen. De belangrijkste kloosters organiseren ontmoetingen tussen religieuzen en leken, hoogwaardigheidsbekleders, kleurrijke gebedsvlaggen hangen uit de ramen van huizen, grote menigten pelgrims en monniken lopen over het heilige circuit rond de stoepa’s, de straten zijn vol met mensen gekleed in de beste traditionele kleding.